北京城市副中心正式启用·中心城区成首都功能核心区 北京市级行政中心周五由东城区迁往位于通州区潞城镇北运河北岸的城市副中心，600多名机关干部职等在行政办公区主广场出席升旗仪式。市委书记蔡奇指出，规划建设北京城市副中心，是党中央作出的重大决策部署，是千年大计、国家大事。

北京市级行政中心周五由东城区迁往位于通州区潞城镇北运河北岸的城市副中心，600多名机关干部职等在行政办公区主广场出席升旗仪式。市委书记蔡奇指出，规划建设北京城市副中心，是党中央作出的重大决策部署，是千年大计、国家大事。

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北京市委、市人大常委会、市政协办公区迁入城市副中心，在北、东、西三面呈品字形排列，市政府办公区位于市委办公区北侧。

市委书记蔡奇、市长陈吉宁、市人大常委会主任李伟、市政协主席吉林，分别为市委、市政府、市人大常委会、市政协揭牌。

截至目前，市级机关第一批搬迁部门中，已有35个部门、165个单位完成主体搬迁。北京市委与市政府的牌匾周四晚从原址摘下，两块牌匾将移交北京市档案馆收藏。中共北京市委新办公大楼揭幕。