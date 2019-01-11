拍视频任宣传大使．陆兆福推销“My100” 交通部推出“My100”无限乘搭公共交通月票宣传视频，由交通部长陆兆福担任宣传大使。

（八打灵再也11日讯）交通部推出“My100”无限乘搭公共交通月票宣传视频，由交通部长陆兆福担任宣传大使。

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在这个2分钟10秒的宣传短片中，陆兆福就为“My100”做一日的推销员。视频一开始就拍他从早上7时45分在加影捷运站跟大众一起排队用“My100”搭地铁，然后和乘客打招呼之后，部长就在45分钟的行程中开始派宣传单、跟乘客交流、讲解“My100”是如何使用和向乘客收集反馈。

视频中还看到不少的乘客和部长合照玩自拍。“推销员”的工作完成后，部长在中央艺术坊站换轻快铁抵达工作地点即Prasarana Rapid KL管理公司的办公室，开始他的工作。

陆兆福：购买人数踊跃陆兆福在视频中的新闻发布会上表示，“My100”和“My50”这两组卡购买人数踊跃，他相信会有更多人购买“My100”月票。他们的目标是达到每月至少20万人次购买和使用这张月票，所以下一个阶段会把月票延伸到槟城Rapid巴士服务。

他也说，他们也要扩大付费机制，愿景是你钱包里的任何付费卡（甚至是手机应用程式）都能够用来做付费的动作。这是他们最终的目标。

视频的最后部份拍部长继续搭轻快铁离开，还巧遇文学家沙末赛益。鼓励大家和所有的乘客和部长一样，多多乘搭公共交通工具。

陆兆福已把这个视频上载至他的AnthonyLokeSiewFook脸书。https://www.facebook.com/lokesiewfook/videos/922610074795444/

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交通部推出视频，由交通部长陆兆福做My100宣传大使，推销My100无限次乘搭公共交通月票。