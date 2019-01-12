习俗事务受影响·多县村长待委任 （亚庇11日讯）沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸促请州政府，尽快解决多个县区的村长和土酋空缺迟迟未能被填补和委任新人选的事宜，以免影响民生和人民的福祉。

（亚庇11日讯）沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸促请州政府，尽快解决多个县区的村长和土酋空缺迟迟未能被填补和委任新人选的事宜，以免影响民生和人民的福祉。

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杰菲林建议民选村长

杰菲里指出，他已接到很多民众对此方面的投诉，并强调当地社区有关习俗的事项如婚嫁、签署和处理学生、孩童及家庭的事务也已受到这些问题的影响。

“州政府大可委任新人或交予当地民众遴选属意人选，不过若州政府任意委任，这只是重复前朝的做法，违背沙巴人民复兴党的‘沙巴改变’口号。”

他建议州政府若因此事受到众多政治因素牵涉，首长拿督斯里沙菲益阿达可下令要求相关单位透过选举的方式，交予各个村庄投选出他们属意的村长和土酋。

杰菲里也是根地咬区国会议员及担布南区州议员。他昨日发表文告，针对多个县区村长和土酋空缺仍未被填补一事置评时，这么表示。

他也提醒州政府，指新政府上任已超过6个月，但仍有多个政府部门仍无法全面运作，也有多个竞选宣言如带来新发展及捍卫沙巴权益上未能实现。

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杰菲里重申，以沙菲益为首的州政府应当立即解决沙巴所发生和面对的问题，以免人民的福祉受到影响。

