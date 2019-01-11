盼拥颁证书自主权．人力局学院要求作品取得专利 隶属人力资源部旗下的人力局培训学院（ILJTM），希望拥有颁发证书的自主权，同时不受国家职业技能标准（NOSS）的约束及其限制所限。

古拉（右）在与人力局培训学院各院主管的会面上，聆听以及解答与会者的提问和要求。（图：星洲日报）

（槟城11日讯）隶属人力资源部旗下的人力局培训学院（ILJTM），希望拥有颁发证书的自主权，同时不受国家职业技能标准（NOSS）的约束及其限制所限。

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这些培训学院也要求政府协助他们的创新作品取得专利，以期可商业化他们的产品。

人力资源部长古拉昨日在槟城会见了人力局培训学院各院主管，聆听他们所提出的要求，而古拉表示本身会探讨如何处理这些要求，他认为，这些要求是公平且必要的。

古拉今日在脸书帖文，发布他昨日会见培训学院各主管的成果；除了上述两项要求，他们也希望政府能拨款培训学院的讲师，以成为高技能讲师，提升他们的竞争力。

他们也希望能提高学生选择到人力局培训学院学习的动力，而不是在完成大马教育文凭（SPM）后便直接觅职。

须重视孩子TVET课程

此外，古拉在帖文中说，他在会面上强调须重视孩子在“职业技术教育与培训”（TVET）的课程，因为国家未来的人力资源，需要靠孩子。

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“你看韩国、日本及德国，他们的成功源自于对发展职业技术教育与培训的关注，而该国政府也特别给予关注。”

他说，他最近访问印度新德里，对于新德里非常重视职业技术教育与培训来发展该国的人力资源而深感惊讶。

“我已告知人力局总监，以期能委派我们的专才到印度受训及从中学习。”

“而且，他们的讲师薪酬比我们的还高，这反映该国政府对于职业技术教育与培训的关注。”

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家长应从小教育孩子古拉认为，职业技术教育与培训的需求应从孩提时代开始，家长扮演角色，教育孩子有关这项教育与培训的益处。

“我要求人力局培训学院各主管参观槟州技术发展机构（PSDC），向他们的成功事迹看齐，我们必须拥有他们般的思维。”