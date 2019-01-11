兽医局扩大管制．禁越泰波比猪肉进口 政府早前已禁止本地猪肉进口商从非洲猪瘟肆虐的国家如中国进口冷冻及加工猪肉之后，大马兽医局宣布扩大冷冻及加工猪肉进口禁令至越南、泰国，波兰及比利时，以保障消费者及养猪业者利益。

本地猪农进口商说，他们已遵循政府指示，停止从中国、波兰、比利时、越南及泰国进口冷冻及加工猪肉，并表示会与本地养猪业共存。前排左起为冯文杰、郭子丰、张锦荣及林柄成。（图：星洲日报）

（布城11日讯）政府早前已禁止本地猪肉进口商从非洲猪瘟肆虐的国家如中国进口冷冻及加工猪肉之后，大马兽医局宣布扩大冷冻及加工猪肉进口禁令至越南、泰国，波兰及比利时，以保障消费者及养猪业者利益。

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政府曾于8月禁止我国进口比利时的猪肉，但于10月重新开放进口，如今是再次发禁令。政府是在9月16日起禁止进口中国猪肉至今。

进口商：猪肉供应不会短缺

约30名本地猪肉进口商今早在布城兽医局与大马兽医局畜牧原产发展组主任拿督诺里占进行约2小时的会面后，其中一名猪肉进口商张锦荣向媒体说，商家会遵循政府指示停止从上述国家进口猪肉，仅从德国、西班牙、荷兰、法国、加拿大、美国及澳洲进口猪肉供应本地市场，消费者可安心食用。

他指出，所有进口猪肉皆经过兽医局及马来西亚检疫及检验服务局（MAQIS）的严格检验，若货柜中的猪肉被检验出含有病毒，有关当局将销毁有关猪肉。

年关将至，加上猪瘟肆虐，部份民众担心本地猪肉供应量是否足够，张锦荣说，商家早在3个月前做好准备，因此佳节期间并不会面对猪肉供应短缺的问题，并表示短期内也不会增加业者成本，民众无需担心猪肉价格会上涨。

他指出，本地养猪业的猪肉供应量占本地市场约80%，进口猪肉仅占约10%，冷冻猪肉主要供应予加工业。

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另一方面，本地猪农早前提出政府禁止猪肉进口的建议，张锦荣对此表示，倘若本地不幸出现猪瘟，而政府当时依据建议全面禁止猪肉进口，那我国将没有猪肉供应。

“若没有猪肉供应，我们不仅没有猪肉吃，售卖猪肉的小贩业者也将无法营业，影响他们的生计。”

促严打猪肉进口走私

他表示，他身为进口商也担心猪瘟肆虐影响本地猪农，业者过去数月也对非洲猪瘟保持高度警觉，强调会与本地养猪业及其他利益相关者共存。

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他说，进口商家也要求政府严厉打击猪肉进口走私，政府也承诺将会严厉管制，并要求进口商自律，依据政府制定的安全标准进口猪肉。