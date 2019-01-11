来临立春落除夕下个在鼠年·猪年“无春”被称“盲年” 来临立春落在农历新年前，下一个立春则在步入鼠年后来临，来临立春落在2月4日农历除夕，也就是狗年之末，而明年的立春同样落在2月4日，但当时猪年已过，已经是农历鼠年。

（新加坡11日讯）来临立春落在农历新年前，下一个立春则在步入鼠年后来临，来临立春落在2月4日农历除夕，也就是狗年之末，而明年的立春同样落在2月4日，但当时猪年已过，已经是农历鼠年。

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换言之，农历己亥猪年将会是个“无春”年，这种两头无立春的年份，也被称为是“寡年”或“盲年”。

本地民俗学家徐艺庭接受《新明日报》访问时指出，立春在古代农业社会意味着万物复苏、生机盎然，这是节气相关的，农历年没有立春的情况其实并不罕见，10年内会有两三年都是如此。

相反的，有些农历年恰巧年头年尾都碰上立春，这就是所谓的“双春年”，被视为好兆头。

民间有传说，“盲年”不适宜结婚，让一些公众感到困扰，徐艺庭就说：“当时普遍的人都认为结婚就是为了孕育下一代，认为在‘盲年’婚嫁不被天地祝福，不希望在‘无春’年结婚的说法就是从此演变出来的。”

徐艺庭说，如今大家对婚姻、爱情的看法已大不同，虽然仍有一些很希望生孩子的人相信这一说法，但此种观念已没以往那么浓。

“无春”年嫁娶可选吉日“补运”

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民俗学家建议，若要在“无春”年嫁娶，可根据夫妻及双方父母的生辰八字选择吉日“补运”。

徐艺庭说，部份公众仍把婚姻以及生儿育女视为人生的头等大事，因此可能避免在“无春”年结婚。

她指出，如果必须在这一年结婚的话，可考虑结合夫妻及双方父母的生辰，挑选吉日、吉时进行华人婚礼仪式，注册的时间则不用太在意。