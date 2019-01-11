佛光山腊八粥送各报馆．‘诸事吉祥’贺年 佛光山马新印泰区教区总主持觉诚法师今日大清早即到大寮和信徒一起煮腊八粥送给媒体，并亲自和法师们一起送到各报馆，同时也送上星云大师春联〈诸事吉祥〉向媒体朋友与读者拜年。

觉诚法师（右三）以星云大师的春联〈诸事吉祥〉向星洲日报及读者们拜早年，由总编辑郭清江（右四）、编务总监拿督卜佛海（右五）接领。右二是如行法师，而左四为妙开法师。（图：星洲日报）

（八打灵再也11日讯）佛光山马新印泰区教区总主持觉诚法师今日大清早即到大寮和信徒一起煮腊八粥送给媒体，并亲自和法师们一起送到各报馆，同时也送上星云大师春联〈诸事吉祥〉向媒体朋友与读者拜年。

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随行者包括佛光文教中心副住持如行法师、佛光文化副总编辑妙开法师和马来西亚佛光协会副会长郑翠群、秘书长邱淑音、副秘书长林美珍等人。

觉诚法师等抵达星洲日报时受到星洲日报总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海、副执行总编辑戴秀琴、曾毓林和执行编辑（采访）侯雅伦等人迎接。

觉诚法师表示：“十二生肖中，猪代表一个循环的圆满，大师题写‘诸事吉祥‘一笔字春联，祝福大家身心自在。”

她说：“佛陀于十二月初八夜睹明星而成正觉，所以佛教把这天订为‘法宝节’，腊八粥是源自牧羊女乳糜供佛的典故，也让大家记得佛陀成道的日子。”

觉诚法师、如行法师和妙开法师等也与总编辑等人针对新闻与媒体的生态交流意见。