为艺术除了捡垃圾．刘玉玲也到坟场拓碑 美国华裔女星刘玉玲（Lucy Liu）为了艺术创作到处捡垃圾，甚至还大胆进入坟场拓碑！

（新加坡11日讯）美国华裔女星刘玉玲（Lucy Liu）为了艺术创作到处捡垃圾，甚至还大胆进入坟场拓碑！

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刘玉玲明天起将与本地艺术家Shubigi Rao联合在狮城举行装置艺术展“Unhomed Belongings”，展示多件独特作品。艺术展主办人司晏窿（Ryan Su）透露：“由于我和刘玉玲都是华人，有些共同信念，觉得坟场的阴气太重，不会像洋人那样去坟场野餐或遛狗，但她却会去那里拓碑。

其中一件展出作品是刘玉玲的“Lost and Found”（找到失物），她过去6年把各种捡来的废弃品装在200多本书内，然后摆放在一起，让人们自由翻阅，是一个很另类、有趣的装置艺术品。

刘玉玲透露，喜欢到处赤手捡东西，捡过瓶盖、纸杯、钥匙、纸条等，然后直接放进包包中。“我觉得被丢弃的东西很可怜，所以喜欢捡起来放进书本里，让它们有爱和家的感觉。”

司晏窿笑说刘玉玲与她的“书本”一起睡，刘玉玲回应：“我无法与200多本书同睡，不过创作书本的时候，它们都围绕在我身旁。”

对废纸条有亲密感

捡了那么多垃圾，哪一个让她印象深刻？她回答：“我捡过太多东西了，这很难说。我觉得废弃纸条很有亲密感，别人写完后丢在地上，虽然跟我的生命毫无瓜葛，却引起我的好奇。”

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这是刘玉玲首次来到新加坡，也是她首次在博物馆举行艺术展。50岁的她演过《霹雳娇娃》（Charlie's Angels）、《复仇人物》（Kill Bill）、《福尔摩斯与华生》（Elementary）等。

2015年，刘玉玲宣布通过代母产下一个儿子，父亲身份不详。她透露希望儿子能在像新加坡这样多元文化环境中成长：“新加坡人都很友善大方，我很喜欢这里跟纽约一样，有各种民族和语言，我儿子也应该在这样的环境中成长。”

“Unhomed Belongings”由国家博物馆和非盈利艺术组织RyanFoundation合办，从明天（12日）举行至2月24日，入场免费。