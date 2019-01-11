医生：洋葱不能抑制病毒·网传防流感秘方不实 在四季之分的温带国家，流感总会在冬天如约而至，此时网传许多如何防治流感的不实谣言，让民众难分真伪。

网传“儿科用药宝典”受到不少家长的追捧，但医生解释这份秘方错的应对方式或会混淆普通感冒和流感，耽误孩子的病情。

（八打灵再也11日讯）在四季之分的温带国家，流感总会在冬天如约而至，此时网传许多如何防治流感的不实谣言，让民众难分真伪。

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这些流感季节传言包括“EB流感”（人类疱疹病毒第四型）、儿科用药宝典应对流感症状、屋内放洋葱和熏醋防流感。

据中国事实查核网站《上海辟谣》报道，一则有关“E B流感”的讯息在网上广传：“这次的EB流感很严重，必须保持喉咙黏膜的湿润，不能让喉咙干燥，因此一定要喝水。若喉咙黏膜干燥，病毒在10分钟内就能入侵体内。”

中国近日流传一则“EB流感”讯息，当地各健康委员会澄清从未发布此信息，流感和EB病毒也是2个不同的疾病。

网传“EB流感”不存在

报道说，这则讯息并非当地的健康委员会发布，网传的“EB流感”亦查无此疾病。

“医学上不存在这个名词，流感和EB病毒是2种风马牛不相及的疾病；前者是急性呼吸道传染病，后者则主要通过唾液传播。”

另外，当地社交媒体上流传一张“儿科用药宝典”，据称可以应对流感所引发的头疼、发烧和咳嗽等多种症状，受到不少家长的追捧。

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不过，上海儿童医学中心主管药剂师李晓蕾说，这份“宝典”错误百出，其应对方式或会混淆普通感冒和流感，进而耽误孩子的病情。

“比如说，温水浴和冰敷并不能帮助宝宝退烧。”

不同的传言也指出，洋葱和熏醋可以防范流感，同时具有吸收和驱除病毒的作用。然而当地医生专家说，这些方法的作用微乎其微。

“很多流感都是因为病毒感染造成的，而洋葱不能抑制病毒，另外，散发的醋酸对人体的呼吸道有一定的刺激作用，或会加重患有呼吸道疾病患者的病情。”

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