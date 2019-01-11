庄严宗亲总会庆20周年．6月8办庄子文化研会 马来西亚庄严宗亲总会将步入创会20周年，为纪念这项深具意义日子，该会订于6月8日早上9时30分，在巴生皇城会展中心一楼礼堂，举办国际性的庄子文化研讨会，以弘扬庄子思想和感恩奉献的传统美德。

马来西亚庄严宗亲总会将举行庆祝成立20周年纪念晚宴，并将出版一本纪念特刊，坐者左起为庄国兴、庄小薇、庄喜胜、庄祥发、庄德枝、庄秀春、严崇光、庄兴发、庄文财、庄明富、庄保华、严祥特。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生11日讯）马来西亚庄严宗亲总会将步入创会20周年，为纪念这项深具意义日子，该会订于6月8日早上9时30分，在巴生皇城会展中心一楼礼堂，举办国际性的庄子文化研讨会，以弘扬庄子思想和感恩奉献的传统美德。

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“该会20周年庆典筹备工作早在半年前展开，主题为“鼓动庄严，共荣共乐”，届时也将在当晚7时30分，在巴生皇城会展中心7楼的宴会厅举办联欢晚宴，海内外宗亲将聚集一堂，同欢共庆。”

将出版纪念特刊

马来西亚庄严宗亲总会长拿督庄秀春周五召开新闻发布会指出，配合20周年，总会准备出版一本纪念特刊，记载走过的岁月和举办活动的点滴，盼庄严宗亲和商界友好大力支持这本特刊的出版。

他说，我们欢迎庄严宗亲成为晚宴的赞助人，凡捐献1万令吉，成为荣誉大会鸣锣人，赠席3桌；捐献5000令吉成为大会鸣锣人，赠席2桌；捐献3000令吉成为大会击鼓人，赠席1桌；捐1000令吉为大会剪彩人，赠券两张，以及购席1桌1000令吉，每张餐券100令吉。

严崇光：设网上平台鼓励青年创业

马来西亚庄严宗亲署理总会长严崇光表示，该总会也积极推动鼓励青年宗亲创业的平台而设立了“庄严商机交流群”社交网站及马佳太E商机脸书，把所有总会与属会的活动资料和图片及创业商会，都尽量收录在社交及脸书平台上，不只让全国各地宗亲浏览，甚至也欢迎海外宗亲浏览网站及提供意见，促进交流。

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总秘书庄兴发说，当天马来西亚著名财务规划专家庄国辉博士，将分享他的理财及经济观点，分析马来西亚人，尤其是年轻一代如何面对快速改变的时代而采取正确的理财态度与方法，掌握理财经验和技能。

他说，这次的研讨会开放给公众人士，尤其是独中生，大学中文系的学生与师长，入场免费，提供午餐，人数限定200人。

“有意参加者，可联络本会总会长拿督庄秀春（016-3373182）或总秘书庄兴发副教授（012-3176348）或特刊小组主任庄小薇（012-2880382）或严居雄（012-9114331）。”

出席者有马来西亚庄严宗亲青年团团长庄国兴、妇女组主任庄小薇、副总秘书庄喜胜、雪隆庄严同宗会长庄祥发、会务顾问庄德枝、庄文财、吉玻庄严同宗会长庄明富、书理会长严祥特、彭森彭庄严宗亲会会长庄保华。