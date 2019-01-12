黄天发派定心丸·沙没爆发大规模霍乱 （亚庇11日讯）州卫生及人民和谐部长拿督黄天发为民众大派定心丸，指州内没有爆发发生大规模的霍乱病例，促请民众勿为此感到担忧。

（亚庇11日讯）州卫生及人民和谐部长拿督黄天发为民众大派定心丸，指州内没有爆发发生大规模的霍乱病例，促请民众勿为此感到担忧。

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他指出，日前在社交媒体上所流传州卫生局向斯里议员发出的霍乱通知信函，是卫生局在接到霍乱病例后的一般做法，旨在提醒院方和卫生局上下提高警惕而已。

“现阶段大家无需为此相关信函和霍乱病例感到担忧......一旦有任何进展或是相关必要，州卫生局和总监会再更新相关资讯。”

卫局通知书引议论

黄天发是在今日受询时针对社交媒体上所流传由卫生局发出的霍乱通知书，引起大批网民的关注及议论纷纷一事置评时，这么表示。

日前社交媒体流传一封州卫生局发予州内多所私立医院的通知书，指下南南发现一宗霍乱病例，惟许多民众责问相关当局为何不向民众公布有关消息，仅通知院方提高警惕。

不过克里斯丁娜呼吁民众勿继续传播相关信函，避免引起混淆及恐慌。