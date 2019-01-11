东禅寺平安灯会花艺展．“3D猪”迎新春 佛光山东禅寺平安灯会花艺展，今年藉助以“制灯”闻名于世的中国四川自贡的技术转移，呈现更精彩丰富有“3D猪”、以“猪”为谐音，由佛光山开山星云大师亲题的《诸事吉祥》平安灯会！

佛光山新马泰印总住持觉诚法师向记者解说，今年己亥猪年展出各种造型的猪花灯，而花布上的图像，都是义工们一笔一画用心勾勒出来的，可谓用心良苦。（图：星洲日报）

（雪兰莪．仁嘉隆11日讯）佛光山东禅寺平安灯会花艺展，今年藉助以“制灯”闻名于世的中国四川自贡的技术转移，呈现更精彩丰富有“3D猪”、以“猪”为谐音，由佛光山开山星云大师亲题的《诸事吉祥》平安灯会！

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俗话说“台上一分钟，台下十年功”，从2004年开始，迄今踏入第16年的雪州仁嘉隆佛光山东禅寺平安灯会暨花艺展，已是国内数一数二的新春赏花灯好去处和吸引众多人潮的旅游景点，但你是否知道，盛大花灯展的背后，究竟耗尽了义工们的多少宝贵心血？

星洲日报获得佛光山新马泰印总住持觉诚法师引领，踏入东禅寺后殿仓库制作花灯的“生产车间”，一窥花灯制作背后的全貌。当中，义工们全心全意投入和无私奉献的精神，最令人动容。

觉诚法师：造型概念与准备须3年

觉诚法师透露，其实早在3年前，就必须有为当年的生肖花灯做造型的概念与准备，这也是她为何通过许多管道，收集了各种生肖动物所具备的丰富体态与造型的布偶、摆设品和钥匙扣等，目的就是要把这些造型“放大”成花灯后，呈活灵活现的栩栩如生状。

她表示，从一开始对花灯的一无所知，在无经验下只会做“大红灯笼”，到如今的花灯能呈3D效果，包括配合今年己亥年展出的“3D猪”，灯会更为丰富多彩。

明年将自行研发制“4D灯”

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她并放眼，明年灯会能自行研发制作出“4D灯”，即加强与人的互动，如在花灯设置感应器，只要人站过去便会着亮或转动等，为赏灯者制造惊喜。

“也许，以后人们站在观世音菩萨像花灯里头，只要有些动作，花灯感应到便会自动亮起和响起音乐；若是‘老鼠娶妻’的典故，可放张会自动亮灯的娶亲轿子；亦可以摆放天鹅灯，让夫妻或情侣坐入拍照，增强与人的互动。”

她说，所有花灯的铁枝和灯布等，都是东禅寺本身的义工及工友自制而成，人们看到花灯上的花布不是工厂量产制成，而是人手一笔一画勾勒上去的。

让觉诚法师感到欣慰的是，灯会年年都取得进步，例如过去的花灯设计都只限于单色，如今已能发展到塑造同种颜色，但颜色深浅有别的层次感，以及从2D的平面灯，发展到“灯外有灯”的3D效果，塑造出更为丰富多样化的视觉效果。

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“灯会实现了多元化理念，有传统布灯、结合客家剪纸和彩绘等元素。从过去的灯泡到现在的LED节能灯泡，甚至到跟随节奏呈变化多端的花灯，证明灯会与时并进。”

今年的东禅寺平安灯会暨花艺展，从1月31日（农历十二月廿六，周四）晚上7时的启灯典礼开始，对外开放至2月19日（农历正月十五，周二）圆满落幕，为期20天，时间从上午10时至晚上10时。

活动期间有除夕夜烧年香敲平安钟、提灯大会花车游行、新春义卖会、书展、佛学讲座、文化表演、供佛斋天法会、上灯法会、摄影比赛、松鹤慈善素宴等。

发挥环保创意

“企鹅”花灯成“环保猪”

发挥环保创意，去年的“企鹅”花灯，摇身一变成为“环保猪”，造型表情活泼逗趣！

觉诚法师透露，去年农历新年灯会展出了许多企鹅花灯，因此义工们发挥巧思妙想，做了一些改装，再贴上猪猪的招牌大鼻子，活灵活现的“再循环”环保猪花灯便跃然于眼前。

她计划在每年的农历新年平安灯会花艺展结束后，便把后殿的仓库开放成展出历年12生肖花灯典藏的户外博物馆，让参观者可对比从最初的灯会，发展至今在花灯造型方面的演变。

她感到高兴的是，东禅寺做了16年的平安灯会暨花艺展，亦影响到中小学生及大专生们，包括来自马大、国大和加影育华小学学生，有兴趣筹办灯会和学习制作花灯，因此每年的农历八月中秋节，东禅寺都会把过年期间的花灯外借供展示。