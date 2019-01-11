斯国人操纵·人蛇集团瓦解捕37人 一个由斯里兰卡人主导的国际人蛇集团，试图透过巴生港口的水路将34名来自斯里兰卡及印度的男女和孩童运送到纽西兰及澳洲，但他们的行动最终被警方识破，34人全数被押返警局助查，另有3名相信是人蛇集团成员的斯里兰卡男子被捕助查。

（八打灵再也11日讯）一个由斯里兰卡人主导的国际人蛇集团，试图透过巴生港口的水路将34名来自斯里兰卡及印度的男女和孩童运送到纽西兰及澳洲，但他们的行动最终被警方识破，34人全数被押返警局助查，另有3名相信是人蛇集团成员的斯里兰卡男子被捕助查。

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全国总警长丹斯里弗兹指出，警方是在本月4日，于巴生地区采取行动，捣破这个国际人蛇集团。

他说，这个人蛇集团相信是由斯里兰卡人主导，这34名人蛇分别是24名斯里兰卡人及10名印度人，当中有16名男子、11名女子及7名孩童。

“此外，警方也逮捕3名斯里兰卡籍的人蛇集团成员助查。警方将援引移民局法令第5（2）条文、国家安全罪行（特别措施）法令以及反人口贩卖和走私移民法令调查此案。”

弗兹说，调查显示，这个人蛇集团购买了一艘旅游快艇，并正在计划购买3部快艇引擎，以将这批人蛇运往澳洲及纽西兰。

“警方相信这项行动成功捣破了这个自去年开始运作的国际人蛇集团，警方将会继续努力，以防止这类不法活动继续在我国发生。”