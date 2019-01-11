狂风吹倒椰树压人意外·骨折伤者16日动手术 浮罗交怡真浪海滩度假村沙滩的椰树被狂风吹倒酿1死2伤意外，两名伤者目前仍在浮罗交怡医院治疗。

（浮罗交怡11日讯）浮罗交怡真浪海滩度假村沙滩的椰树被狂风吹倒酿1死2伤意外，两名伤者目前仍在浮罗交怡医院治疗。

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来自吉隆坡的2名伤者张咏健（27岁）和杨水田（25岁）于1月9日与家人和女友到浮罗交怡展开4天3夜旅程，不料首日晚上就遇祸。

另一伤者料今日出院

2名伤者中，以杨水田伤势最严重，他的腰部严重骨折，而张咏健则伤势已无大碍，待观察后预计明日可出院。

马华浮罗交怡区会主席拿督陈耀荣在接到消息后，第一时间到医院给予协助。

他说，由于吉打只有一名脊椎骨专科医生，院方已安排下周三（16日）为杨水田动手术。但他将在今日与院方商讨，是否可尽快安排专科医生到来动手术，让伤者可早日回家休养。

意外是前晚11时15分，在玛丽度假村发生。当时度假村的沙滩上有许多人聚集休闲聊天，不料一阵狂风吹倒椰树，压中其中3名正在沙滩上休闲的旅客，死者是25岁的莫哈末苏克里。