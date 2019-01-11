经络美容协会课程货不对办被揭·吊销注册4年仍开班 马来西亚经络美容协会被社团注册局吊销注册近4年，期间仍然使用组织名义在全马各地推广美容培训课程。

李浥溱（右）在父亲李木村（左）陪同下，和陈宗兴（中）出示与马来西亚经络美容协会相关的资料和报案书副本。（图：星洲日报）

（大山脚11日讯）马来西亚经络美容协会被社团注册局吊销注册近4年，期间仍然使用组织名义在全马各地推广美容培训课程。

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一名学员李浥溱不满该协会提供的课程货不对办，向协会提出想退出课程，过后向行动党大山脚国会联委会副主席陈宗兴投诉，才揭发该协会早在4年前已被吊销注册。

李浥溱：去年7月报名上课

李浥溱在2018年7月从脸书看见广告，该协会当时宣传与马来西亚政府人力资源部携手推动专业美容师栽培计划，并提供500个免费名额。

“当我去报名时，协会负责人告知需签约并缴付1170令吉，其中370令吉是制服和教材，800令吉是考试费，课程是3个月培训和12个月实习，每个月有600令吉的工作津贴，我也知道一旦解约必须缴付1万8000令吉赔偿金。”

她在第一个月接受美容培训，第二个月开始学习按摩，第三个月在培训的名义下被派到吉隆坡5天接受按摩培训，每天要从上午11时工作到晚上10时。

她说，协会答应为学员提供每月制的佣金，条件是的个人每个月业绩需达到2万令吉以上，她与另外数名同学从来没有达到上述目标。

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由于协会提供的课程并不是先前承诺的模式，李浥溱去年12月23日向陈宗兴投诉。

陈宗兴在今日的新闻发布会上说，马来西亚经络美容协会去年曾通过彭加兰哥打前州议员刘敬亿、峇都兰樟州议员王耶宗、峇都蛮州议员古玛、高渊港口社委会、士古来中华总商会等单位推广号称有500个免费名额的美容培训课程。

因此，他希望政治人物为任何团体推广活动前，应该先了解对方的背景。

曹媄晴澄清马来西亚经络美容协会2012年获得注册时，官员曾告知並不需要更新，以致她最近才知道协会的注册已被吊销4年。（图：星洲日报）

陈宗兴：料未呈报告遭吊销注册

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陈宗兴去年12月24日前往社团注册局调查马来西亚经络美容协会时，被告知这个协会已于2014年6月25日被吊销注册。

他较后向人力资源部长的政治秘书张志坚查询后，则被告知人力资源部属下任何单位，不曾发出任何技职文凭或证书的认证给马来西亚经络美容协会。

他说，社团注册局在一封回函中告知当局曾发出通知函给马来西亚经络美容协会要求提呈常年报告，所以，他相信协会是未提呈报告才被吊销注册。

他今日也接到张志坚的回函，后者强调马来西亚经络美容协会不曾获得技术发展局（JPK）的认证，人力资源部向社团注册局索取协会的资料时，也证实马来西亚经络美容协会已被吊销注册。

陈宗兴今日在新闻发布会上再度致电社团注册局时，被官员告知至今无人联络社团注册局要求恢复马来西亚经络美容协会的合法注册地位。

曹媄晴：官员指无需更新注册

马来西亚经络美容协会主席曹媄晴受访时澄清，其协会于2012年向社团注册局取得注册后，官员告知并不需要更新注册，她是最近向当局了解时，才知道协会的注册已被吊销。

“同时，我们已经接洽社团注册局，准备重新恢复马来西亚经络美容协会的注册地位。在协会的注册未恢复前，我们也会暂时停止一切推广活动。我们向来是寻求需要免费课程教育的地方并推广，本身不直接对政府，我们也是一直以协会的名义举办讲座和协助学生报名。”

她强调，协会不曾提供任何课程，学员拿到的文凭与证书是由其他大专学院所颁发。

她向媒体提供一张写上自己名字和身份证号码，由技术发展局于2009年发出的证书，强调自己是获得技术发展局认证的评估员。

她也提供学员毕业礼和数名学员获得技术发展局证书的图片，声明学员所参与的美容培训课程都得到技术发展局认证，反驳人力资源部指马来西亚经络美容协会没有获得技术发展局认证的说法。