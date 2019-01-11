网上卖车遇老千·男子被骗走名车破财 一名从事室内装修业的华裔男子首次透过二手交易网站卖车，就中招！他遇上了行骗经验超过12年的老千，结果被骗走马赛地房车以及现金。

徐世荣（中）在父亲徐美油（右）陪同下，向媒体出示老千相关照片以及报案纸。左为林华正。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种11日讯）一名从事室内装修业的华裔男子首次透过二手交易网站卖车，就中招！他遇上了行骗经验超过12年的老千，结果被骗走马赛地房车以及现金。

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来自霹雳实兆远的徐世荣（34岁）今早在民政党雪州公共投诉局主任林华正协助下召开新闻发布会指出，他于去年11月尾，在二手交易网站mudah.com以3万4000令吉售卖其马赛地房车，不料遇上印裔老千被骗车骗钱。

“我于12月4日早上接获一名自称拿督斯里的印裔男子来电表明有意买车，较后在当天下午在父亲陪同下前往对方住家签署买卖合约以及移交轿车。”

他说，对方是当场透过银行同业转账交易（IBG）过账3万4000令吉以及向他出示转账记录；由于对方的独立式洋房装潢奢华、墙壁挂有受封拿督斯里的证书以及家前停放2辆豪华轿车，所以他不疑有他，将车子移交给对方。

徐世荣向媒体展示老千受封拿督斯里的证书。（图：星洲日报）

发现卖车款项没过帐

“途中，我接到对方来电申诉车子有问题，要求5000令吉折扣，所以我当下在车内透过即时转账服务（instant transfer）汇款5000令吉给对方，不料直到当晚发现没有那笔卖车款项的过帐记录。”

他表示，他之后向对方了解情况时，对方却以银行系统等理由一直拖延汇款，直到12月21日，他被迫从实兆远驱车至八打灵再也警局报案。

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“当时在警局，对方在电话中向警方说了来龙去脉，然后过账了4000令吉给我，以及答应在2天内把尾数3万令吉过账至我银行户头，但是后来还是没有下文，而警方上门搜查也不见对方。”

惊觉老千曾骗逾千人

他补充，他事后上网查找对方的身份，才惊觉对方自2006年起就因为各种行骗事迹而上报，早前的报道指对方骗了逾千人；由于马赛地没有进行转名手续，他担心因此被用来进行不法活动，所以希望找回轿车。

对此，林华正指出，由于现今经济不景气，许多人因负担不起而转卖轿车，但是老千无孔不入，因此呼吁民众小心；他之后会带徐世荣前往武吉阿曼商业罪案调查组备案。

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