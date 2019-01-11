美调查：数量近年重新飙升．民众更信赖平面广告 美国的一项最新网络的调查显示，平面广告的数量在近年重新出现飙升的情况，绝大部份民众皆认为比网络广告更值得信赖。

（吉隆坡11日讯）美国的一项最新网络的调查显示，平面广告的数量在近年重新出现飙升的情况，绝大部份民众皆认为比网络广告更值得信赖。

广告

随着网络科技的提升，企业纷纷转型在网络或社交媒体上打广告；不过，有时候脱颖而出的唯一方法，还是使用传统的营销技巧，譬如在报章刊登广告。

根据调查显示，82%的美国人认为平面广告比网络广告更值得信赖。

须让广告“干净”和“色彩”

Strategicfactory网站列出了2018年的八大平面广告趋势，包括必须让广告保持“干净”和“色彩”。

有时为了引起消费者的注意，广告设计者必须回归原点。一张大而明亮的图片，短而简洁的文字和充足的空白空间，将能吸引目标受众。

而在“保持干净”的同时，广告仍然可以保有一定的色彩。

广告

Pantone色彩专家指出，色彩能够改变读者的心情；若要让广告显得“丰富”，可选择蓝色和橙色，若要让广告看起来“高端”，则可使用金色。

Strategicfactory也建议商家使用宣传册子打广告。

“小册子非常耐用，可以很长时间内让您的客户保持关注。”

商家也需进行针对性的季节广告，包括在夏天时推广相关的商品，或在冬季时主打更多御寒的设备。

广告

不仅如此，商家也可在广告中置入个人化的优惠券，进而刺激民众消费。

个人化优惠券回报率更高

个人化的优惠券比标优准惠券能产生更高的投资回报率（ROI）。标准优惠券不能与其他客户共享，但个人化的优惠券通过个性化细节，让客户感觉受到重视。此外，个人化的优惠券还可用于获取更多有关客户的信息。

纹理将使平面广告变得更加精彩和真实。

事实上，研究显示，触觉（触摸）记忆对人脑的影响最大。纹理化的平面广告更能与客户产生共鸣，并创造持久的品牌知名度。

人们喜欢有光泽的东西，因此商家也可使用铝箔印刷广告。

“箔片是技术将纸张包裹在薄薄的箔层中以产生美丽的金属和全息效果，箔片冲压看起来比简单的设计更好，并且可以延长任何印刷广告的寿命。”

商家也可结合电子和传统的方式进行广告宣传。