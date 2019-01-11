马迎来第6场补选．其中4场落在雪州 土团党士毛月州议员巴迪亚因心脏病发过世，我国迎来509大选后的第6场补选，这也是雪州的第4场补选。

（八打灵再也11日讯）土团党士毛月州议员巴迪亚因心脏病发过世，我国迎来509大选后的第6场补选，这也是雪州的第4场补选。

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除了森州波德申国会议席和彭亨州金马仑区国会议席，509大选后的补选都落在雪州，分别是双溪甘迪斯、无拉港、斯里斯迪亚和士毛月这4个州议席，原任无拉港州议员黄田志遇上车祸去世，其余3名州议员则是病逝。

而波德申国席补选，则是原任国会议员丹尼雅辞职，悬空议席以让公正党主席拿督斯里安华上阵。

金马仑区国会议席补选则是因为行动党候选人马诺佳能在6月4日入禀选举诉讼，选举法庭于11月30日裁决，上述国席在大选发生贪腐行为，因此宣判国阵在此国席的胜选无效。

过去的4场补选都是希盟的议席，也由希盟候选人当选，金马仑国席原本是国阵胜出的议席，其补选将于1月26日投票。

四角战中脱颖

巴迪亚8964张多数票当选

在509大选中，士毛月区州席候选人巴迪亚在四角战中，以8964张多数票当选。其他候选人分别是来自巫统的拿督佐汉（1万4464票）、伊党的末沙弥尔（6966票）、阿鲁哲文（1293票）。

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当时投票率高达87.90%，该选区的选民结构以马来选民占最多，占69%、华裔选民16.78%、印裔选民13.82%和其他0.36%。