误信中介投资虚拟货币·25人失120万血汗钱 25人耗尽40万（约120万令吉）血汗钱，投资“虚拟货币”，不料血本无归，指女中介置之不理，报警追究。

投资者向警方说明拿不回钱的来龙去脉。

（新加坡11日讯）25人耗尽40万（约120万令吉）血汗钱，投资“虚拟货币”，不料血本无归，指女中介置之不理，报警追究。

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迟迟拿不到买卖合约

林金山（56岁，技工）申诉，他2017年5月在投资讲座会上认识了一名女中介，对方介绍了一个投资机会，让他蠢蠢欲动，结果投资3万元（约9万令吉）血汗钱买“虚拟货币”，岂料一年多后半分也拿不回，报警处理。

“她当时说自己曾在银行任职，主要负责公司债务重组，投资相当有经验，还说在本地拥有三套公寓，让人觉得可靠。”

他表示，女中介推荐的投资有高回报，包括买7角钱的“虚拟货币”，称之后会涨至2元。

“我前后找了多名友人投资3个项目，所有人投入了超过15万元（约45万令吉），当中超过12万元（约36万令吉）用来买本地‘虚拟货币’。岂料，投资后却迟迟拿不到虚拟货币买卖合约。”

事后，林金山听闻女中介有问题，还有人劝他从投资计划中抽身。

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“我们急忙向女中介表明要退出，岂料对方要我找另一个负责代理商，代理商又让我直接和女中介接洽，虚拟货币公司也不愿出面，我们就像皮球一样，被踢来踢去，至今都无法取得退款。”

据悉，目前参与投资的多达25人，大部份人都拿退休金或私房钱来投资，涉及的资金为30多万美元（120多万新元）。众人日前已报警处理。

女中介借尿遁逃走。（图：星洲日报）

女中介：我也没赚半分钱

女中介：我也是受害者，没赚半分钱！

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记者联系上女中介，她称自己也是受害者，投资了约28万（84万令吉）买“虚拟货币”，要求退款不果。

“当中虽然有利润和佣金，但抵消不了我投下去的本金，我损失金额高达十多万。”

针对假合约指控，她坦承曾出示文件给林金山，但表示合约并不具有法律效益。

“我也是有头有脸的生意人，有三套公寓，我怎么可能为了贪这点钱而毁自身名誉呢？”

总裁：虚拟货币已转至顾客名下

记者尝试联系虚拟货币公司总裁，他表示不予置评，并解释虚拟货币属实用性的加密货币（Utility Token）。

“我们已尽了我们公司的责任，早已将顾客所购买的虚拟货币转至他们名下，也一直和他们联系。”

根据网页显示，一枚虚拟货币市价为1美元。