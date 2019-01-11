倪可敏：遭巫统抢席失尊严．国大党应退出国阵 行动党霹雳州主席倪可敏指出，国大党只剩下两个国会议席，如今巫统连对方的一丝“香火”也不放过，抢过来派自己人上阵，若国大党主席还有原则及尊严，应该马上宣布退出国阵。

出席希盟金马仑国席竞选总部启用仪式的希盟领袖和马诺佳兰（后排中）合照。后排左起是祖布里、倪可敏、林吉祥，右起是梁金福、傅芝雅和林冠英。（图：星洲日报）

（金马仑11日讯）行动党霹雳州主席倪可敏指出，国大党只剩下两个国会议席，如今巫统连对方的一丝“香火”也不放过，抢过来派自己人上阵，若国大党主席还有原则及尊严，应该马上宣布退出国阵。

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他昨晚在希盟金马仑国席竞选总部启用仪式中致词时说，如果该候选人真的是非巫统党员，国大党这样也让出金马仑国席，那该党真的是没有尊严了。

“509改朝换代后，国阵树倒猢狲散，多个成员党都退出国阵，只剩下“不许你反对”（“U”“M”ust“N”ot“O”bject）的巫统、“惹华人生气”（“M”ake“C”hinese“A”n g r y）的马华，以及“弄印度人哭泣”（“M”ake“I”ndians“C”ry）的国大党，如今国大党真让出议席，一再显示巫统的霸权，不尊重成员党。”

他说，这次的补选要向人民传达3个重要讯息，即廉洁对抗贪腐、新大马对抗旧大马，以及人民主权对抗巫统霸权，连国阵成员党都唾弃国阵，金马仑选民为何还要投选国阵？

自费助选希盟没滥权

倪可敏也说，希盟秉持党政分家，这次补选并没有使用政府资源来竞选，即使是他本人（国会副议长）和其他部长级人物到来，也没有使用官职身份和官车，而是开自己的车和自费到来助选，显示希盟政府没有滥权。

“这就是廉洁和贪腐的区别，新马来西亚政府透明化、廉洁和负责任，不像从前的国阵般，国库通党库，党库通底裤。”

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他表示，这次的补选是因贿选才出现的，也是历史上首次因贿选而有的补选，新政府贯彻改革，人民为何还要把选票投回给腐败的国阵？希盟的候选人马诺佳兰是一个廉洁的候选人，希望金马仑选民在这次补选中投选他。

他指出，这是一个指标性的战役，希盟要打下金马仑这个国阵堡垒区，若继续让国阵赢，巫统将认为目前正使用的种族主义和宗教主义手段仍获人民照单全收。金马仑选民要向巫统证明他们可以勇敢改变，也可以通过改变来提醒希盟政府，人民可用手中一票换掉政府的力量。

马诺佳兰吁游子回乡投票

马诺佳兰指出，如今希盟执政联邦政府，他身为希盟候选人，很有信心可为金马仑的选民带来希望，协助改善这里的问题，因为许多政府部门都是隶属于联邦政府。

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他希望金马仑选民呼吁在外的游子积极回乡投票，同时提醒选民这次他是以希盟标志竞选。

出席者包括行动党资深领袖林吉祥、秘书长林冠英、霹雳州秘书黄家和、社青团署理团长张玉刚、彭亨州主席梁金福、关丹区国会议员傅芝雅、劳勿区国会议员东姑祖布里及文冬区国会议员黄德。