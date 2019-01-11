疑情海翻波富家女坠楼·家属斥男友见死不救 疑与韩国男情海翻波，33岁富家女坠楼丧命，家属今早痛斥男子，一年多来索百万买房、买电脑，事发时见死不救，反而掉头走。

亲友出示韩国男在社交媒体上的照片。

（新加坡11日讯）疑与韩国男情海翻波，33岁富家女坠楼丧命，家属今早痛斥男子，一年多来索百万买房、买电脑，事发时见死不救，反而掉头走。

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这起事件发生在周一（7日）清晨5时20分，地点是卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）。一名33岁富家女疑跟韩国男子起争执后，从5楼坠下，当场不治。据悉，该名韩国男子是一名挂花场的男公关。

死者家属今早到万礼处理火化仪式，姐姐受访时更痛斥韩国男。

死者姐姐：韩男一直跟妹妹要钱

姐姐表示，妹妹1年多前在深圳的酒吧结识韩国男子，由于对方中文说得不错，两人渐渐熟络。

“对方冲着妹妹的钱来，在深圳和韩国一直跟她要钱，说要买音响、买电脑，还说要在韩国买房子一起住。妹妹前后至少都在他身上花了几百万人民币，可是每次都是钱到手，对方马上就变得很冷漠。”

姐姐表示，她和朋友几次劝诫，要妹妹远离，但对方甜言蜜语，让妹妹深陷其中。

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“对方一来新加坡当男公关，就发讯息叫妹妹来捧场支持。妹妹随后来新三次捧场。”

据悉，随行友人透露，挂花费总计至少10万新元（约30万令吉）。