麦嘉强：专注加强党．民政不上阵金马仑 民政党总秘书麦嘉强今日发表文告说，在经过认真和全面的考量后，我们一致同意现在的首要任务是专注于加强党，而不是参与补选。

（吉隆坡11日讯）民政党将不会参加金马仑国会议席补选。

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民政党总秘书麦嘉强今日发表文告说，在经过认真和全面的考量后，我们一致同意现在的首要任务是专注于加强党，而不是参与补选。

他说，在最近几周与基层，尤其是彭亨民政党和金马仑区部的党员进行多次协商和讨论后，党最高领导层做了此决定。

“我们决定不上阵金马仑补选，因为专注于巩固和加强党更为重要，而这也符合党的最大利益。党的新领导层正努力在党内推动改革，需要所有党员的全力支持。”

他表示，金马仑不是民政党的传统议席，但我们有很好的记录，并与当地人民维持着密切的关系，尤其是在丹那拉打。

“民政党一直都在当地社区收集反馈意见，对于受到金马仑人民的欢迎，我们感到感激和谦虚。我们从民众的支持和认同中获得鼓舞，对此我们非常感谢，而这也对民政党重启很有帮助。

“民政党拥有多年的服务，并在当地社区有着密切关系，我们很了解当地人民所面对的问题或困境。尽管没有上阵，但我们会在补选之前、期间，甚至之后继续为人民发言。

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“民政党将继续接触金马仑人民，继续以独立政党和最佳能力协助当地社群。”

他也说，作为一个独立政党，民政党约有1300名党员会在即将来临的补选投票，我们将观察和评估未来的候选人，以决定我们在即将来临的补选的支持对象。