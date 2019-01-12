6公司外包合约遭中止·1335员工水务局上班 （亚庇11日讯）州基本设施发展部今日保证，之前被州政府中止外包合约的6间公司的1335名员工，都会被尽数吸纳入沙巴水务局。





州基本设施发展部长彼得安东尼保证，被中止外包合约的6间公司共1335名员工，将尽数被吸纳入沙巴水务局工作。

（亚庇11日讯）州基本设施发展部今日保证，之前被州政府中止外包合约的6间公司的1335名员工，都会被尽数吸纳入沙巴水务局。

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无须再面试

州基本设施发展部长拿督彼得安东尼表示，基于此次的聘雇属特别个案，上述公司所有员工可在无须面试下，尽数被吸纳到沙巴水务局上班。

他说，之前有人透过社交媒体广发不实谣言，指这些员工在1月15日之后就会失去工作，以致人心惶惶。

“我保证，你们全部都会被吸纳进沙巴水务局，无需担忧。”

彼得昨晚召开新闻发布会时这么表示，沙巴水务局总监阿玛吉星也在场。

彼得于上月宣布，在今年1月15日起正式中止承包州内58座滤水厂外包管理工程的6间公司的合约，由沙巴水务局接管管理。

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他当时指州政府是基于无法承担高昂的费用，加上由沙巴水务局接管和自行管理所需的费用会更低，决定中止该6间外包管理公司的合约，估计能省下至少10亿令吉。

彼得披露，沙巴水务局会尽数吸纳该6间外包公司现雇用的1335名员工，以便在该6间公司于1月15日移交管理权予沙巴水务局后，能继续维持该58座滤水厂的运作。

15日移交管理权

彼得指出，州政府将会透过州公共服务局，把该1335名员工安排到沙巴水务局上班。

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“我们已向该6间公司下达通知，指水务局将会雇佣这些员工，个人的通知信则会在稍后一一发送。”

他希望在1月15日当天，顺利与这些公司进行滤水厂管理移交手续。

对招聘入沙巴水务局一事仍有疑问的原外包公司员工，可拨打沙巴水务局热线088-326888，向该局了解详情。