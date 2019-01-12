州政府不满毁沙形象·公共场所裸露告上庭 （亚庇11日讯）连续发生两宗公开裸露且有伤风化的案件已引起州政府不满，州副首长拿督刘静芝更直指此事已对沙巴的形象造成负面影响。

（亚庇11日讯）连续发生两宗公开裸露且有伤风化的案件已引起州政府不满，州副首长拿督刘静芝更直指此事已对沙巴的形象造成负面影响。

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刘静芝指出，继日前传出疑似一对男女在加雅街喷水池裸浴的图片后，昨日又有男子在兵南邦文都善路旁赤裸步行，已引起公众不安。

举报有伤风化行为

“这些流传的相片都会严重影响沙巴的形象，任何人日后若发现有人做出类似有伤风化、猥亵及违法的行为，应立即报警处理，让执法单位采取行动。”

“我了解警方也已针对这两宗案件展开调查中，包括鉴定涉及者到底是外国人还是本地人，但无论他们是否是游客，当局都必须对他们采取相应的行动。”

刘静芝也是州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝，她今日针对一名身份不明在兵南邦文都善路裸走一事置评时，这么表示。

她强调，就算是个人的恶作剧行为，涉及者也会被提控，在沙巴是无法接受类似在公共场所裸露的行为，这也会引起公众的不安。

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她也提醒到访沙巴的游客，指沙巴旅游局在去年已经发出有关游客在一些敏感和宗教场所的穿着规范指南，游客应该尊重沙巴当地的习俗和法律。

社交媒体昨日流传数张一名男子头戴草帽，脚穿拖鞋，太阳底下赤裸裸地在兵南邦文都善路一带步行，甚至有民众昨晚亦目睹该名男子再次“赤裸出游”。

兵南邦警区主任莫哈末哈里斯在受询时，指警方暂未接到公众的投报，但表示警方会认真看待此事。

较早前则流传一张疑似一对男女在加雅街喷水池裸浴的相片，市政厅及警方也已就此事展开调查中，惟市政厅指事发现场附近的闭路电视无法操作，无法拍到两人的面目。

