林柳菁：可爱的猪，哪错了？ 有人问，猪年来了，砂拉越各省一些商店、超市，不避忌地摆出大猪小猪的摆设品

有人问，猪年来了，砂拉越各省一些商店、超市，不避忌地摆出大猪小猪的摆设品、雕塑品，公然地买猪扑满、猪公仔、猪贴图，调派在砂拉越服务或工作的西马人会习惯吗？能接受吗？

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不习惯？不能接受吗？他们若非骨子里有极端因子，他们若是一般的马来西亚人，他们会和砂拉越人一样，向往真正的民族和谐，他们会很喜欢这份融洽，很爱这份和谐。他们在砂拉越生活之后，应该会不习惯西马动不动就紧张的种族和宗教氛围。



一种米养百样人，总有些人爱挑问题、爱找麻烦，他们或是有个人的义程，或是极端份子，他们企图影响旁人，破坏我们之间的和谐。我们不该被左右，我们忠心的狗，可爱的猪，哪有错呢？已有不少巫裔同胞站出来说，他们不介意，大家有各自的文化习俗，彼此尊重就好了，有什么大问题呢？



我们尊重各族同胞，了解他们对特定食物或饮料的避忌，所以他们在农历新年登门贺年送祝福时，我们绝不会拿某些食物或饮料招待他们；他们也不会干涉我们家中的摆设，不会要求我们拿走、拆下可爱的猪饰品、贴图。大伙就在充满春意的客厅，吃喝聊天，多欢愉多美好，哪有这么多问题？



所谓的“问题”，不就是有心者动不动地发表刺耳的言论、做些动作，搞搞破坏，让社会多了许多敏感的事和物。大学教授达祖丁在他的《在华裔之间生活的马来男孩》文章里说道：他的许多马来友人和亲戚对华人的认知是错的，是由不道德的政客、可疑的宗教领袖以及他们本身的傲慢和无知建立的形象和观念。



我相信，绝大多数的老百姓都是善良的，都懂得尊重彼此。每当砂拉越美好、和谐的种族事件被刊载在报章或上载脸书，总引来西马各族同胞留言羡慕，即是证明。



美好的关系，和谐的气氛是可以存在，只要少了随意兴风作浪，没事找事的人。迈入新的一年，这些人会会回头是岸吗？为了下一代，他们能否醒悟过来？

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（星洲日报．砂拉越．评论．作者：林柳菁）