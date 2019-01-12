火烧55木屋·200人失家园 （亚庇11日讯）必打丹甘榜巴西布迪内的木屋区今日中午发生火灾，大火在风势助长下迅速蔓延，初步估计有55间木屋被烧毁，超过200人失去家园。

必打丹甘榜巴西布迪的木屋區失火，初步估計有55間木屋被燒毀，所幸無人傷亡。（图片取自网络）

（亚庇11日讯）必打丹甘榜巴西布迪内的木屋区今日中午发生火灾，大火在风势助长下迅速蔓延，初步估计有55间木屋被烧毁，超过200人失去家园。

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据了解，沙巴消拯局是在中午12时53分接到投报，立即调动兵南邦、亚庇及亿达路3间消拯局共6辆消防车和40消拯员赶赴现场灌救。

不过基于当地消防喉水压低，加上木屋建得过于密集，以致消拯员在进行灌救行动时，困难重重，难以控制和扑灭火势。

沙巴消拯局在稍后发表的文告中披露，他们成功在下午3时14分控制火势，最终在4时32分才成功把大火扑灭。

初步估算，估计有55间木屋被烧毁，目前暂无接到伤亡报告。

州卫生及人民和谐部长拿督黄天发也在事发后赶到现场了解情况，慰问灾民，并指示州福利局官员跟进，提供必需品给灾民。

沙巴消拯局目前仍在调查火灾起因，当局已在统计灾民人数，灾民也被安排到距离不远的必打丹民众会堂暂住。

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