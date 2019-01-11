《威星群星》贺岁辑报喜·销售量破8000张 由姚乙与新晋音乐人何伟顺联手制作的《威星群星。2019新年美好的回忆》贺岁专辑，共汇聚8位马新歌手演唱，包括费奇、黄良得、黄佩芳、曾庆雯、余慧嘉、郑恺纶、黄佩晴及来自新加坡的成星，专辑刚推出就捎来好消息，目前销售量已突破8000张！

《威星群星。2019新年美好的回忆》贺岁专辑暨慈善演唱会将于1月26日在新山举行。左起为费奇、黄佩芳、黄良得、曾庆雯、姚乙、何伟顺、杜效峰、郑恺纶、余慧嘉、巫静玲及成星。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）由姚乙与新晋音乐人何伟顺联手制作的《威星群星。2019新年美好的回忆》贺岁专辑，共汇聚8位马新歌手演唱，包括费奇、黄良得、黄佩芳、曾庆雯、余慧嘉、郑恺纶、黄佩晴及来自新加坡的成星，专辑刚推出就捎来好消息，目前销售量已突破8000张！

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专辑发布会上，黄佩芳不克出席。姚乙今年打破传统，打造朗朗上口的《新年美好的回忆》，何伟顺透露这首歌早于去年的春节就已经写好歌词。

至于第2主打歌《迎新送旧好运来》则由资深音乐人田鸣负责作曲，并在1小时内轻松完成。

一连5年参与《威星群星》贺岁辑的黄良得开心拥有2首独唱曲，包括本土创作客家贺岁歌《恭喜你行运到》以及女歌男唱龙飘飘的《新春喜事一桩桩》。谈及拍摄贺岁主打歌MV最难忘的事，众歌手一致表示要克服惧高症在屋顶上跳“小苹果”的舞步，笑言“双脚在发抖”，对他们来说真的是人生一大挑战。

26日办慈善演唱为3病患筹款

另外，配合贺岁专辑的推出，威星唱片负责人何伟顺号召一众歌手于1月26日举办第3届《2019威星群星．新年美好的回忆》慈善演唱会，地点在新山大马柔佛再也体育娱乐中心礼堂，演出阵容包括姚乙、杜效峰、威星群星、陈新贵、巫静玲、李欣宜、黄爱美、新加坡歌手余峰、印尼歌手朱院妮及林益俊。这场慈善演唱会特别为3位病患，即有两年洗肾病历的黄顺龙，5年前因中风导致身体半身不遂的黄顺安，以及其太太陈小英则在1年前患上子宫癌，希望能筹募逾10万的医药基金减轻他们的医药负担。有兴趣者可拨打热线电话01110-962288查询。