盛天俊和陈子颖同居？拍亲热戏“回家”报备 《开餐吧！吃货小妹》男女主角盛天俊、陈俐杏因“身高差”相互嫌弃，陈俐杏笑亏和盛天俊拍戏要开“礼仪腿”，盛天俊则嫌弃和陈俐杏有亲密戏，直言都会“回家和女友讨论报备”，引来媒体追问是否和女友同居？惊得“伤兵”盛天俊脸红又脚痛，否认道：“是男友普通造访女友家啦！”

贺岁剧《开餐吧！吃货小妹》主要演员叶良财（左起）、张咏华、许亮宇、高艺、盛天俊以及陈俐杏，一同出席发布会分享拍摄趣事。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）《开餐吧！吃货小妹》男女主角盛天俊、陈俐杏因“身高差”相互嫌弃，陈俐杏笑亏和盛天俊拍戏要开“礼仪腿”，盛天俊则嫌弃和陈俐杏有亲密戏，直言都会“回家和女友讨论报备”，引来媒体追问是否和女友同居？惊得“伤兵”盛天俊脸红又脚痛，否认道：“是男友普通造访女友家啦！”

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陈俐杏“礼仪腿”惹笑八度空间贺岁剧《开餐吧！吃货小妹》将于1月24日起，每逢星期一至星期四，晚上9时30分播出。该剧主要演员陈俐杏、盛天俊、许亮宇、高艺、叶良财及张咏华昨天一同出席发布会分享拍摄趣事。陈俐杏除了主演外，也首次演唱电视剧主题曲《管明天什么结果》，让她满足完成唱主题曲的心愿。

盛天俊和陈俐杏首次合作，两人相互嫌弃对方，盛天俊透露，看到剧本有许多亲密公主抱场景，直言很怕拍浪漫梦幻的戏，让陈俐杏故作生气说：“这是什么意思！是嫌弃我吗？”盛天俊立刻卖口乖说：“是我体型瘦小。”陈俐杏也不甘示弱，直踩盛天俊的身高“致命伤”，笑指和盛天俊拍戏很辛苦，因为要“礼仪腿”撑开脚迁就对方的身高，让全场爆笑，而盛天俊也不认输，直接拉娇小的高艺下水说：“我和高艺拍戏也是要脚开开”，让人笑翻。

盛天俊扯脚痛避同居话题

谈及第一次和女友Emily陈子颖以外的女艺人合作，盛天俊说漏嘴表示，“会回家和Emily讨论剧本”，立刻被媒体打蛇随棍上，询问两人是否已经同居？吓得盛天俊不知所措，脸瞬间爆红不懂得如何回应，随着故装镇定说：“没有啦，男朋友有时会去女朋友家，而女朋友也会来男朋友家的嘛”

早前因打篮球拉伤右脚韧带的他，说完立刻鬼马以“脚痛”为由扯开话题。

陈俐杏（右）笑指和盛天俊拍戏要开“礼仪腿”，让人笑翻。（图：星洲日报）

和高艺被凑对

许亮宇不来电

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早前媒体探班，许亮宇和高艺被凑对，高艺透露许亮宇是自己小时候男神，这一次能与男神拍感情戏让她直呼非常开心。问及两人的关系进展，高艺表示，没收到男神的电话联系，许亮宇立刻反驳说：“我有发短讯给你啊！”不过，许亮宇直言和高艺不来电，至于和梁祖仪的友好关系，他透露因对方拍戏被火灼伤后情绪十分低落，才会现身关心对方，并否认两人关系暧昧。目前仍在感情空窗期的许亮宇，也透露择偶条件首选“希望女友是同个教会”，以寻找理念与默契契合的另一半为目标。

对厨艺一窍不通的叶良财，搞笑直言因为这部剧被训练得“厨艺突飞猛进”，现在终于会切菜，而且能够下厨煮饭给女儿吃。

至于第2次和许亮宇饰演父子的张咏华则分享，在拍一场醉酒情节，让不胜酒力的许亮宇胃胀风，所幸最后顺利完成拍摄。