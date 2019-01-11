汽车业寒冬．福特捷豹路虎大裁员 福特汽车（Ford）与捷豹路虎（JLR）分别宣布在欧洲地区进行大规模裁员，柴油汽车需求大减、排放标准愈趋严格，以及中国带动的全球经济放缓，让众家车厂陷于困境。

（美国．纽约11日讯）福特汽车（Ford）与捷豹路虎（JLR）分别宣布在欧洲地区进行大规模裁员，柴油汽车需求大减、排放标准愈趋严格，以及中国带动的全球经济放缓，让众家车厂陷于困境。

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福特或裁千人

捷豹裁4500人

由塔塔汽车拥有、总部位于英国中部的JLR表示，42,500个工作岗位中将裁掉4,500个；福特汽车则表示，将裁掉“数以千计”工作岗位，做为公司重整的一部份，而重整计划可能导致关厂与部份车款停产。

中美贸易战加上英国即将脱欧令全球市场变得分散，各家车企不得不重新评估各个车款与地区的获利能力。

最近几个季度，捷豹路虎与福特汽车的获利皆落后于宝马汽车（BMW）、福士伟根与标致汽车等同业，车企经理面临来自投资者要求阻止亏损的压力日增。

福特欧洲中东和非洲业务副总裁阿姆斯壮说：“我们将采取果断行动改造福特的欧洲业务。”

捷豹中国销量跌

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有5.3万名员工的福特欧洲已经亏损多年，重组业务的压力加大。

捷豹路虎称，2018年中国市场的需求下降21.6%，在其主要市场中降幅最大。中国曾经是该公司销售最强劲的市场之一。

捷豹路虎在英国有约40,000名员工，该公司全年销量下降4.6%至略低于60万辆，2018年4-9月期间亏损3.54亿英镑。

福士伟根2015年承认柴油车尾气排放造假后，监管部门严格限制柴油排放，车企因此受创。

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捷豹路虎去年表示，在英国销售的汽车中有90%是柴油车，柴油车在全球汽车需求中占45%，而大众汽车丑闻后的新规导致柴油车需求重挫。