美国年终消费旺．梅西百货发预警 梅西百货（Macys）发出获利预警，引发美国零售股在周四一日内市值蒸发340亿美元，可见尽管国年终购物季消费创新高，百货公司和购物商城业绩不如网购业者和折扣商店。

（美国．纽约11日讯）梅西百货（Macys）发出获利预警，引发美国零售股在周四一日内市值蒸发340亿美元，可见尽管国年终购物季消费创新高，百货公司和购物商城业绩不如网购业者和折扣商店。

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下修同店销售成长至2%

梅西百货周四股价崩跌17.7%，创下公司史上最大跌幅，不到两个月，梅西百货才调高财测。梅西下修全年同店销售增速预测至约2%，先前预测为至少2.3%。每股获利料最高4美元，而此前预测为最高4.30美元。

梅西百货表示，黑色星期五业绩很强，但12月中表现不好。

零售业业绩创下六年来最大增幅，但梅西百货在内部份业者的财测令人忧心传统业者跟不上消费者上网购物的趋势。

分析师也担心，这些业者为避免进一步加征关税，累积太多库存。

Instinent分析师Simeon Siegel说：“大家原本表示这会是业绩不错的购物季，如今看来，因库存增加，业者被迫降价促销，这也表示消费者成了赢家，零售业则付出代价。”