超微推下一代7奈米晶片．剑指英特尔辉达 超微（AMD）推出体积更小、更节能的下一代电脑晶片及图形处理器，瞄准规模更大的对手如英特尔（Intel）及辉达（Nvidia）。

（美国．纽约11日讯）超微（AMD）推出体积更小、更节能的下一代电脑晶片及图形处理器，瞄准规模更大的对手如英特尔（Intel）及辉达（Nvidia）。

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体积更小更节能

超微首席执行员苏姿丰在拉斯维加斯CES（美国消费性电子展）的主题演说中，介绍超微第三代桌上型中央处理器（CPU）Ryzen。

第三代Rayzen CPU晶片将于今年中上市，欲与英特尔电脑处理器一较高下。

苏姿丰说，超微将从2月7日开始出货Radeon VII绘图晶片，与辉达游戏晶片相抗衡。超微并将于年中开始出货下一代EPYC伺服器晶片。

这三款晶片都是根据超微的新7奈米制程生产，能在更小的晶片上放置更多电晶体，并能以更低的耗电提升效能。

超微去年表示，将不再试图自行开发这么先进的制程，转而交给台积电等外部供应商。分析师并相信，台积电正在为苹果生产7奈米晶片。

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许多科技网站指出，超微EPYC伺服器晶片以及根据Zen2架构打造的Rayzen CPU晶片，效能不输英特尔晶片。

分析师先前指出，对面临10奈米晶片生产延迟英特尔而言，这可能意味着市占将被超微抢走。英特尔预期，10奈米个人电脑晶片将在今年稍晚出货，而10奈米伺服器晶片将于明年稍早出货。

苏姿丰在主题演讲提到，Ryzen III晶片的耗电比英特尔的Core i9少30%。英特尔生产最小晶片的竞赛中一直处于领先，最近才败给台积电。

苏姿丰也宣布与Google的合作案，Google近来推出的游戏串流服务Project Stream，将采用超微Radeon图像晶片。