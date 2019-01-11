美排气造假案．传飞雅特克莱斯勒付28.6亿 知情人士透露，飞雅特克莱斯勒汽车公司遭控使用非法软体，造成生产的10万4000辆柴油车排放过量废气，因此将支付美国司法部和车主合计逾7亿美元和解金。

（美国．纽约11日讯）知情人士透露，飞雅特克莱斯勒汽车公司遭控使用非法软体，造成生产的10万4000辆柴油车排放过量废气，因此将支付美国司法部和车主合计逾7亿美元和解金。

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路透社引述3名消息人士报导，飞雅特克莱斯勒汽车公司（Fiat Chrysler Automobiles NV）将支付美国联邦和加州监管当局总计3亿1100万美元民事罚款，还将支付7500万美元给进行排气调查的州政府，及提供额外经费弥补旧车排气过量。

此外，飞雅特克莱斯勒将支付2亿8000万美元给受影响的美国车主，以达成诉讼和解。

飞雅特克莱斯勒和司法部皆拒绝对报导置评。

美国司法部2017年5月控告飞雅特克莱斯勒违法使用软体，导致2014至2016年出厂车辆排放过量废气。飞雅特克莱斯勒否认任何不法行为，并曾表示从未尝试制造软体来规避排气规定。

飞雅特克莱斯勒2017年7月获得美国监管当局许可，得以贩售安装更新版软体的柴油车。飞雅特克莱斯勒并数度表示，盼以新版软体化解当局对2014至2016年出厂车辆的疑虑。

飞雅特克莱斯勒去年10月表示已提列7亿1300万欧元，以因应与本案相关的可能支出。