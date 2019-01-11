贝莱德拟全球裁员3%．2016年来最大规模 美国投资管理公司贝莱德（Black Rock）将在全球裁员3%，是该公司2016年以来最大规模的裁员行动。

（美国．纽约11日讯）美国投资管理公司贝莱德（Black Rock）将在全球裁员3%，是该公司2016年以来最大规模的裁员行动。

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根据一份内部备忘录，贝莱德将在未来几周解雇约500名员工。备忘录没有说明那些业务受影响最大。截至9月，贝莱德拥有约1万4900名员工。

目前基金公司正面临压力，因市场波动加剧、投资者纷纷涌向低收费基金。该行业也在各项业务中部署新技术以降低成本。

大型托管行和资产管理公司道富集团从周三起将高层主管数量削减15%。2018年业绩不佳的量化投资公司AQR Capital Management也在裁员。

金融业者开年以来裁员一览

●贝莱德裁员500人，是该公司2016年以来最大规模的裁员行动。

●巨型托管银行和资产管理公司道富已经启动计划，将解雇15%的高级管理人员。

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●量化基金经理AQR Capital Management也在2018年表现惨淡之后宣布裁员。

●Banco Santander的波兰分支单位宣布，计划将员工人数减少11%，或多达1,400个工作岗位。

●摩根士丹利解雇一些表现不佳的员工，涉及固定收益、股票和研究部门。

●据报导，Caixabank已联系过工会，要开始讨论削减员工的问题。

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●HRM Asia报导，野村正计划在欧洲裁减更多员工，以弥补全球金融市场的部份损失。