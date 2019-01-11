美企领导人离婚既伤财、又损形象 企业领导人离婚向来是一件麻烦事，有时甚至会对自家企业造成相当大的影响，华尔街日报列举以下几个知名的案例。

（美国．纽约11日讯）企业领导人离婚向来是一件麻烦事，有时甚至会对自家企业造成相当大的影响，华尔街日报列举以下几个知名的案例。

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●美国通用电器（GE）前CEO威尔许

威尔许在2003年和夫人比斯莉离婚，原因是威尔许当时和哈佛商业评论的编辑的婚外情曝光。比斯莉在法庭上公开文件，表示威尔许和情人收到公司许多退休福利，从使用纽约的公寓、免费鲜花、红酒、干洗服务，甚至是维他命丸等，欲借此中伤威尔许的形象。但威尔许表示，比斯莉提出的这份文件“各种扭曲我与奇异的聘雇合约”。他同意放弃一年250万美元的福利。

●永利度假村（Wynn Resorts）赌场大亨韦恩

韦恩在2010年和艾莲韦恩（Elaine Wynn）离婚，两年后这对夫妻档开始在法庭上交锋，因为韦恩女士想要摆脱一项股东协议的约束，这份在离婚程序中签订的协议，给予韦恩的表决控制权超过她的股份，并限制她不能售出持股。但各种对韦恩不当性行为的指控，最后导致双方在这项争端和解以及韦恩出售持股，使韦恩女士成为永利度假村的最大个人股东。

●美国石油企业大陆资源公司CEO哈姆

在长达两年半的争讼后，达成和解后，奥克拉荷马州知名能源投资人汉姆的前妻雅诺于2014年11月在一项离婚和解协议中获得9.75亿美元。雅诺女士起初拒绝这项包括两栋房子、一座牧场及其他资产的和解协议，但后来她改变心意，结束长达26年的婚姻。

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●避险基金投资集团城堡（Citadel）创办人兼亿万富翁葛瑞芬

葛瑞芬在2015年和先前担任避险基金经理人的太太迪亚丝达成离婚协议。在芝加哥打离婚官司的期间，夫妻二人针对私人言论、度假屋与私人喷射等使用提起诉讼。葛瑞芬在和解中获得几项胜利，前妻迪亚丝同意那纸让她拿到数百万美元的婚前协议有效。

●通用资本（GE Capital）前主管韦特

韦特在1990年代后期和妻子萝尔娜韦特打离婚官司，期间萝尔娜要求分得夫妻2人一半的房产。法官在1997年判决，萝尔娜可拿到韦特手上一些股票选择权及一半限制股的股利，价值约2000万美元。