因原 ‧ 教名句谈杨过 在教学生涯中，我坚信“人非圣贤，孰能无过”，既然性格偏激、叛逆的杨过最终也能修成正果，那些冥顽不灵的学生，只要耐心教导，他们有朝一日也能改变学习的态度；只要给予机会，迷途的羔羊总会回到正轨。

“见人之过，得己之过；闻人之过，想己之过。”

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那是中二华文旧版课本的一个名句，出自南宋杰出爱国诗人杨万里的〈庸言〉。

每当我教这个名句，一定问学生曾否读过金庸的《射雕英雄传》或《神雕侠侣》？很遗憾，现今的阅读风气大不如前，迷上武侠小说的更少，他们只通过连续剧知道郭靖黄蓉，或在电子游戏中认识杨过欧阳锋。

教这个名句必须提到杨过。杨过，字改之。

杨过的名字是谁取的？为何叫杨过？全班学生都不知道答案，我只好简略讲解：杨过之父杨康原本是英雄之后，是全真教丘处机的徒弟，但自小在王府长大，骄傲自大。后来他虽知道身世后，却因贪恋荣华富贵，仍旧认贼作父。为了达到目的，他不择手段，干了许多坏事，最后惨死在嘉兴铁枪庙。杨过是杨康的遗腹子，郭靖为他取名杨过，警惕他不可犯父亲的过错。杨过曾经处于正邪之间，与郭家有重重的误会，但最终知道父亲去世的真相，与郭靖联手对抗蒙古大军，侠名远传。

当年读《射雕》我还在小学六年级，感谢金庸，让我理解“过”的含义。在教学生涯中，我坚信“人非圣贤，孰能无过”，既然性格偏激、叛逆的杨过最终也能修成正果，那些冥顽不灵的学生，只要耐心教导，他们有朝一日也能改变学习的态度；只要给予机会，迷途的羔羊总会回到正轨。

多年以后，我的学生若想起杨过，或许还记得杨万里这个名句，那还得感谢金庸呢。