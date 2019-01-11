张进 ‧ 橡皮人 她一路潜行；最后，在一个地下室的水牢里，看到了一个橡皮人。

我约她在日坛公园南门见面。她曾是我的旧部，已失散多年。这些年，媒体圈风舒云卷，离乱纷起；身边的同行、师友，走马灯变幻。有的人升迁，志得意满；也有人失意，潦倒落寞。

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熟人中突然消失了几个，又有谁记得呢。

前两天，突然看到她在朋友圈发言，才想起不见她已有经年。

她的话，寥寥几句，大意说，因为生病，一年多没和外界联系，把很多朋友都拉黑了。我觉得不对劲，怀疑她是抑郁症，于是电话她，一定要见面。

这天，丝雨如烟，日坛公园南门外水光满地，倒映着青砖红墙。她从雨中匆匆跑来，头发披散着，被雨水打湿成一缕一缕。那衣服似乎也很久没换了。

毕竟我是她职业生涯中第一个编辑，共事多年，感情犹在。无需寒暄，她把她的情况对我和盘托出。

（一）一 会 天 堂，一 会 地 狱

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她果然是抑郁症，而且可以追溯到5年前。发病诱因是多年高强度的工作，以及生活在一个强控制型家庭。第一次发病时，曾到安定医院就诊，医生给予心理疏导，判断她的抑郁是应激性的，无需用药。医生嘱咐她，注意保护自己，离开施暴源头，慢慢会恢复的。

5年来，她的病情至少起伏了3次。完全正常的时候少，更多是在低落和亢奋的路途上。高涨的时候，精力充沛，工作拼命，能够夜以继日出差，追踪新闻人物；可以同时参加多项活动，读书、读学位；体力健旺，能够野外穿越、跑马拉松。然而，好景不长，很快会从亢奋跌落到抑郁。最严重的时候，一连数天、数月蜷缩在房里，整日躺着，和外界的联系自然中断了。

听完她简述病情，我心里一紧。我判断，这不是简单的抑郁症，而是双相情感障碍。我向饭店服务员借来一支笔、一张纸，为她描画病情起伏的轨迹。

根据她所说，病得最重的时候，做任何事情都像有摩擦力，很难，包括洗澡、刷牙、剪头发。“我大概有3年没有剪发了，一直拖延、拖延，长发早已及腰，干枯分岔，纠结在一起，一如我的人生。我头发很少打理，今天来见你才稍微梳一下。”

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“你现在头发并不长啊。”

“前几天刚剪的。从想剪到下决心剪好，大概花了4个月时间。”

除了情绪上的压抑、低落，躯体症状也很明显。她说，严重时，疲惫，胸闷，心慌，稍微运动一下就心悸。有时躺在床上，心也会“崩崩”跳。

她一边说，我一边记，一边画。言毕，一张她的情绪涨落图清晰呈现出来。其中几个重要的转折点，她都可以说出具体的时间和相关事件因素。

我指着这张图告诉她：“你刚才说，你是间歇发作，其实不是。如果你是单相抑郁，发作了会恢复；而后再发作，再恢复。这叫间歇。但你这样，忽高忽低，一会天堂，一会地狱。这不是间歇，而是循环，是躁狂和抑郁的循环。”

我大着胆子说：“我判断你这是双相。但我不是医生，说了不算。

你应该去医院确诊。”

“我知道可能是双相。”她听了并不吃惊，但又说：“我现在不想用药物治疗。我看过你的文章，说抑郁症是一种特异性疾病。那么，治疗的方式也应该不止用药这一种。我忍了5年的痛苦没有吃药，是想寻找不一样的治疗方式。”

她看着我，诚恳地说：“张进老师，请让我去尝试探索，哪怕我现在很狼狈。这也是我的权利。”

（二）开 始 学 习 不 那 么 压 抑 自 己

接下来，她叙述了探索心理治疗的艰辛历程。

“我觉得，抑郁症不能碎片化处理。导致发病的应激事件只是诱因，应该有更深层次的心理机制。追溯根源，直接修复内心的创伤，是更本质的治疗。”

她告诉我，5年前，她就开始看心理医生。医生是用精神分析疗法和催眠疗法治疗。在催眠中，医生会引导她内观自己，一层一层看到自己的人格。这样，抑郁症的病因——内心的伤口，可以一点点地得以修复。

“抑郁症的治疗是系统性修复工程。药物治疗是生理修复，心理治疗是在潜意识中修复，还有在现实中的保护和修复。几种治疗手段是可以相辅相成的。”

按照她的治疗方式，意识到自己得了抑郁症后，首先要反思，探寻内心过度吸取生命能量的部份。可能是童年的阴影，长期超负荷的工作；也可能是不幸遇到控制性人格的家人，或者长期以来某个创伤突然发作。

其次，给自己创造一个安全的抱持环境，尽量避免接触创伤源头。

她特别幸运，在多年高强度工作后，遇到了一位宽容的领导，容忍她的工作强度大大降低。“能发病说明潜意识觉得目前这个环境是安全的。”

随后，按照医嘱，她找了一位心理咨询师，用精神分析疗法和催眠疗法介入治疗。

精神分析的治疗也是循序渐进。最初从舒缓情绪开始，几个月后第一次有了显著疗效。

那天，医生给她催眠。在医生的引导下，她闭着眼睛，在潜意识中看到了一棵树，树干上插着一把剑。这把剑，剑头朝外。医生要她把剑拔出来，她拔不动；在医生的鼓励下，她努力地拔啊拔啊，“轰然”一声，剑终于被拔了出来。这时她从梦中醒来，全身轻松。

自那以后，她从一个性格偏压抑的乖乖女，变得容易发怒。“抑郁是内向的，愤怒的能量都指向自己；这次治疗后，我开始学习不那么压抑自己。但中间也有很多反覆，大概一年多，性格才慢慢稳定下来，变得温和而坚定。”

她用“定向爆破”这个词，来形容治疗的过程。“在成长的过程中，攒了很多负能量和创伤。平常都在潜意识中不被重视，抑郁症让我们有机会回到潜意识，看到自己的伤口。”

听完这些理论，我一时消化不了。我对她说：“抑郁症是一个自愈性疾病，也就是说，即使不做任何治疗，也有可能暂时缓解。你能确定，你的潜意识治疗有效果吗？你的恢复，是心理医生的功劳，还是自愈性缓解？”

“我和心理医生一起努力，总是治好的。”她说。

我说：“如果治好了，那就不应该再反覆。你试了5年，但一次次循环重复，而且好像周期越来越短，抑郁的情况越来越重，这能说明效果好吗？”

她说：“心理治疗是一个漫长的过程。在潜意识中，伤口是一层一层的，需要逐步恢复。我这5年也是一点点修复伤口。这次是我定向爆破，主动打开这个伤口，往下再走一步，所以这一轮症状比较重。不然我也会和常人一样正常生活。”

“你怎么一下子学会了这么高明的方法？”我觉得神秘。

我知道，心理学博大精深，心理治疗更是一门独特的技术，简直可以说是在和上帝与灵魂对话，她怎么能这么快就掌握？

听我这么问，她的目光越过我头顶，似在凝神思索。她断断续续给我讲了一个故事。

（三）心 灵 在 重 新 整 合

一天，催眠中，在咨询师的陪伴下，循着意识之流，她在自己的人格中一层一层下行。

她说，潜意识也是有层次的。以往，她都是在较浅的意识层面治疗，这一次，她要到潜意识的更深处去“定向爆破”。

她一路潜行；最后，在一个地下室的水牢里，看到了一个橡皮人。

“橡皮人？”我惊讶。

“对，是橡皮人，一个穿着超人衣服的橡皮人。”

“这意味着什么？”

“这个橡皮人，是忠实守护着我的防御机制。小时候我缺乏保护，自己生成了一个自我防御机制。它的承受力、爆发力、耐力极强，常救我于危难之中。”

“那又怎么样？”我问。

“抑郁症发作往往是身体的自我保护，是潜意识实在不愿意忍受生命能量被剥夺。在地下室看到橡皮人，意味着我的人生已经开始改变。在意象对话中，我理解了自己很多行为模式，看到了自己这么多年默默承受的部份。我看到了自己的伤口，在修复的过程中，蕴藏的负能量会释放，引发身体反应。心灵在重新整合，新的人格在孕育。”

她告诉我，那天，看到橡皮人后，第三轮抑郁爆发。她又将自己缩进了“乌龟壳”，与大部份朋友断了联系。按她的说法，这叫“闭关”；熬了几个月，现在终于“出关”了。

“那橡皮人呢？”我问。

“我感激这个超人给我这么长时间的保护。它支撑我走过最艰难的岁月，支持我一点一滴进步。如今我成长了，它太累了，而且我现在的支撑足以保护我自己，它去休息了。”

（四）生 命 成 长 中 一 段 特 殊 时 期

她的所谈，于我是一个未曾接触过的新体系，我一时无从评论。

她非常诚恳地对我说：“张进老师，你再给我一段时间。我暂时不想用西医治疗。西医要吃药，吃那么多的药，而且药物的副作用我也受不了。我还是想继续用心理疗法。”

看着她虔诚的面容，我不忍心再说什么。我说：“好吧，你再试试。如果这次不行，或好了又反覆，那你就不要再幻想了，立刻来找我。”

“好！”她松了一口气，明显高兴起来。

一个月后，她的症状好转，已经可以正常生活和工作。她给我发来微信：“抑郁症是一次闭关修炼和重生的过程，我的生命前半段是乖乖女，后来抑郁让我解脱，明白一个人边界和修复创伤的重要性。”

不过，我仍然担心她将来再反覆。“你能保证不再发作吗？”我问。

她回答：“我的治疗主要依靠另外一个理论体系，就是关注海底是不是有火山爆发或者地震。将海底的伤口一一修复好，海平面的风浪就不会太大了，起起伏伏也是可以接受和调整的。”

她继续说：“不要把抑郁症单独当成一种病，可将其看作生命成长中一段特殊时期。我希望我能够继续修炼，重新承担生命的责任。心灵成长是一条少有人走的路，我在享受心灵成长和修复的快乐。它需要发自心底的接纳，生命的力量就这样注入了我的心。”

“我要自己运转。希望下次你看到我，我在发光。”她最后说。

我无法判断她说的是否都对，但看她这样自信、振奋，神采飞扬，还是为她高兴。

祝愿，惟有祝愿。

【张进讲座资讯】

（编按：本文作者张进，将于1月12日（星期六）晚上8时，在八打灵再也佛光文教中心主讲“如何防治抑郁症──信心和耐心”。入场免费。）