海滂街金糖派好康·吃片皮鸭送现金券 （亚庇11日讯）本地著名美食品牌餐厅金糖送“好康”！即日起至本月31日期间，在金糖海滂街分行享用一只北京片皮鸭，即可获得一张20令吉现金礼券（仅限在海滂街分行使用），供顾客下一次莅临该分行时使用。





邬忠豪（右）和厨师展示一席的烤鸭美馔。

（亚庇11日讯）本地著名美食品牌餐厅金糖送“好康”！即日起至本月31日期间，在金糖海滂街分行享用一只北京片皮鸭，即可获得一张20令吉现金礼券（仅限在海滂街分行使用），供顾客下一次莅临该分行时使用。

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金糖创办人兼本地饮食业佼佼者邬忠豪表示，北京片皮鸭是中国历史悠久的名菜，也是金糖自创办以来的拿手好菜，广受欢迎。

他称，采用港式吃法的北京烤鸭，皮烤得焦脆酥香，以利刀削为薄片后，加上香葱及其他配料，再淋上金糖特制酱料，用饼皮卷起，风味独特，极为美味，也使这道佳肴得名“片皮鸭”。

欢迎尝试“1鸭多吃”

邬忠豪说，片皮后的鸭肉肥而不腻，肉质鲜美，顾客可以选择用鸭肉来煮炒和煮汤等。“1鸭2吃”的价格仅从88令吉起，“1鸭3吃”的价格则加15令吉，以此类推，顾客可一次尝试数种烹调法的烤鸭美馔。

他说，烤鸭烹制手法颇费工夫，特别是风干程序，因此金糖北京片皮鸭需提前1天以上预订。

邬忠豪及夫人罗彩溧携手创办的金糖，可说是由真正的大厨创办的品牌，其第4家分行位于海滂街达雅酒店（Daya Hotel）同排，面向默迪卡购物商场，地点优越。

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邬忠豪手艺扎实，多年来始终坚持用最好的食材，用心给客户烹制最好的美食。他的成就也受到业界肯定，获颁“中国烹饪大师”、“世界粤菜厨皇协会铂金大厨”及“法国蓝带美食协会会员勋章”等。

金糖创办人邬忠豪（右）和海滂街分行师傅展示北京片皮烤鸭。

出炉的烤鸭色泽诱人。

厨师以利刀将鸭皮削为薄片。