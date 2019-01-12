掌上名猪 从金文至楷书的“家”字中，宝盖头下有“豕”，甲骨文则是有“豖”字，从文字学的演进来看，汉字似乎告诉我们无猪不成家啊！

聪明的数码三小猪，游戏也不忘读书。（吴昱贤作品）

生肖，在新年来临时特别受到关注。己亥猪年也不例外，大家都把目光集中在猪宝宝的身上。

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猪宝宝当家，猪事知多少？

从金文至楷书的“家”字中，宝盖头下有“豕”，甲骨文则是有“豖”字，从文字学的演进来看，汉字似乎告诉我们无猪不成家啊！

猪与人，的确有着密切的关系，古时候，家要有养猪，猪养活一家；有猪才有家，有家就有猪。从猪头到尾，样样有用，提供了人们生活的条件。猪毛可制成笔和刷，猪皮制革，内脏可制药，猪脂肪还可变激光。真可以说是“家有一猪，如有一宝”。

因此，人们一定要对猪另眼相看。不堪的贬义字眼，也要换上可爱有趣、聪明伶俐的代名词。

配合己亥猪年，巴生博雅艺术中心教导“蔬果创意猪宝宝”，让小朋友发挥各自的想像与创意，采用各种蔬果食材，组合成有趣的猪造型，完成可爱的猪宝宝作品。不为佳肴，只供清赏。掌上名猪，令人玩味。这些作品看了教人会心一笑，甚至不忍心食用，护生之心由此而生。

猪，一身奉献给人类。在迎接己亥猪年的来临，我们就以可爱猪宝宝，祝福各界诸事如意，诸事吉祥。

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外表胖嘟嘟，内在却是很细致。（林渲作品）

老黄瓜变成小胖猪，可爱吧！（谢佩萱作品）

看了可爱又好吃，但我舍不得吃呀……（张玄斌作品）

诸事如意，诸事吉祥。（颜正宇作品）

土豆与福猪的前世今生（辜妍歆作品）

今年是本命年，猪宝宝一定要洁身自爱。（邱婕恩作品）

希望主人让我吃得好，又怕将我喂得又胖又饱……（张寓喆作品）

蔬果小猪显创意（郑洁榕作品）

听见美的声音，看到好的景象，是己亥年的祈望。（吴承晏作品）