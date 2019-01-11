在禁烟牌前抽烟爆粗口· 烟民拍视频呛李文材 另一名男子则质问抽烟是犯法吗？抽烟要躲起来抽，比做贼更严重吗？

烟民故意在茶室禁烟告示牌前抽烟，并挑战当局来捉他。

（霹雳·太平11日讯）烟民疑不满卫生部扩大禁烟区措施，昨晚拍摄视频挑战卫生部副部长李文材，并多次爆粗口辱骂。

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2名出现在视频中的是太平人，他们昨晚在太平大巴刹不夜天茶摊的禁烟告示牌前抽烟，更大骂李文材。

被视为有意成为网红的2名男子，其中一人还要叫人告诉倪可敏，他是太平的AH CHUAH，他在视频上指可以接受冷气房禁烟，但对在饭档及大树下也要禁烟是太过分了。

蔡姓男子质问政府，为何不去对付打劫的盗贼，反而来对付烟民，并认为政府即要禁烟，就别卖香烟，香烟要卖却不允许抽，根本太不像话了。

他表示，这项禁烟令会造成至少10%的行动党烟民失望，他扬言不会再支持火箭，更嚣叫“ROCKET OUT”。

另一名男子则质问抽烟是犯法吗？抽烟要躲起来抽，比做贼更严重吗？

据知，他们于昨晚共录制了2个视频，第一个视频是AH CHUAH与业者争执禁烟区范围，业者以尺度量后，AH CHUAH与业者才和气收场，至于怒骂李文才第二视频，于今午才出现。

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2名烟民的视频被上载社交媒体后，引起许多网民的指责，认为他们此举非常过份。