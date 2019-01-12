【魔妈，有事请教】许雪翠 ‧ 交友的艺术

Q：女儿跟你家阿妹同年，是个自律的好女孩。若要说“缺点”，就是朋友少。最近发生两件事：中一同班同学里有数位小六旧同学，她试着上前攀谈，但5分钟后就跑回来找我，说她们已有自己的“gang”，“外人”很难加入她们的圈子。

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今天，当她无意中得知前同学设了一个WhatsApp群组，唯独她被排除在外，她咆哮：又是我被踢出局了！

打从她一年级，我就开始跟每年的级任老师讨论她的“交友圈”，但一直都只是小进步。你认为这会是一个问题吗？新的中学生涯开始了，我又开始担心，但她说她可以，有能力自己面对。我选择相信她。

A：我家阿妹啊，其实在小学也没有自己的小圈子。物以类聚，同学间组小圈子是正常的，但阿妹从一开始就已经清楚说了，不想参加任何一个gang。老师也说，就是因为她太“随和”，同学总有意无意“牺牲”她，比如毕业旅行，那些女生抢着要谁谁谁同房，不够床位了，就是阿妹去跟别班同学同房，但她始终无所谓。还有一次，几位同学约好去溜冰，临时说取消了，结果瞒着阿妹自己去了。以我容易跳脚的个性，差点要替女儿出头了！

但我相信阿妹，她能够用自己的方式去面对和消化这件事。她有着跟我不一样的个性。能忍让、随和，在团体里站在中间，也不容易。搞不好，将来，这就是不轻易摇摆的领袖特质。

缺点或会成为闪光点

回想起来，我在中小学都不受欢迎呢！因为太八卦。还有同学嘲讽我是交际花。这样的性格谁会喜欢呢？但到当上记者，那个好奇心强大、总想一探究竟不轻易放弃的八卦性格，加上大学培训的资料收集、分析与思辨能力，正好就是加分优点！我想说的是，现在的缺点，也许就是将来的闪光点！

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中学是个全新的开始。除了原有小学同学，也会有别校来的新朋友。孩子们会参加课外活动，会有学长姐。她们“融入社交圈”的能力，才要开始，而且大家都已不再是相对的思想不够成熟的小学生了，懂判断，知道谁能深交，用浪漫一点的说法──那些对的人，总会在转角处！

人际智能是八大智能之一，每个孩子的天赋智能不一样，也许人际智能较弱的孩子需要时间学习如何交朋友。我查了一下，人际智能指的是“能很好地理解别人和与人交往的能力。这项智能善于察觉他人的情绪、情感，体会他人的感觉感受，辨别不同人际关系的暗示。”我们可以从旁引导。我们和善的向第一次见面的人伸出友谊之手、跟好朋友保持良好联系、有知心闺蜜……这些都是很好的身教。

也能训练自处能力啊

也许，在引导孩子交朋友的同时，也可以潜移默化积累孩子的自处能力。很多大人，在遇到人生巨大打击与挫败的时候，往往都无法单独面对──三餐总要人陪、周末总要安排节目满满、购物商场成为消遣消磨难过时间的唯一场域。相交满天下，知心无一人，那又是另一层的问题。

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一个人，从容而笃定，是一种能力，可以培养。我们要从小掊养孩子──阅读、跑步、投入音乐画画等能够一个人独自完成的艺术。能够在咶噪的人群里保持一种独处的恬适的人，一定能够在人生漫漫长路上比任何人都多一份自在，一种盛开的从容。花若盛开，蝴蝶自来，不是吗？

魔妈，有事请教！

亲子教育路上满是疑惑？很多挫败感与歉疚感？还是觉得孤单，总有话无法对人说，不知自己这样做对或错……写信给“魔妈”吧！让她来分享教养上的小心得，分担教养路上的小苦恼。

来信请寄至：[email protected]或[email protected]