台湾·在休闲农场遇见快乐的农夫！ 谁说来农场就乏味无趣的，走一趟台湾休闲农场，你会发现里头有着不为人知的故事，这都是农夫每天扎扎实实的快乐来源。

花露园区种满各式各样的花。

【花露休闲农场】花海里寻花探草

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苗栗县有个花露休闲农场，这里不仅风景迷人，老板还会带你一起寻花探草趴趴走。

来花露休闲农场一定要逛树上廊道，里头设计优美，一年四季会展示不同的花类，比如绣球花、圣诞红、薰衣草及灯笼花等。农场里的花更是不计其数，像迷迭香对掉发有帮助、茶树则有杀菌功能、尤加利有助鼻塞功效、薄荷有助提神。

老板陈基能是台北人，17岁开始研究玫瑰花，24岁自己创作组合盆栽，对市场敏锐又喜欢开发新事物，25岁的他阴错阳差来到苗栗，从此爱上这个地方，于是狠下心买下3万坪的柑橘园土地，开启自己的休闲农场之路。

他说，“目前台湾市场不讲有机只讲友善。”前10年，农场重心以生产为主。过后10年，当时台湾农业开始改革，便做起了文创事业。到现在这10年，则是做医疗养生保健，于是老板目前做着包含足疗、精油、手作及花卉展览等。

花露休闲农场。

精油主题馆。

坚持做天然精油

拥有15年做精油经验的他说，这世界有上百种精油香氛，但能使用的仅五十几种。记得有一次看见女孩吻薰衣草开心的模样，让他想做起精油。

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他说，当时台湾还没盛行精油，但他骨子里早有开创精油的念头。不仅是精油，连现在你所看到的小圣诞红，也是台湾第一位开创先例，不难发现他有浑然天成的开创使命，带着务农走向世界。一般化学调出来的精油没法去除臭味，一定要使用天然精油方可持久保持芳香。

小圣诞红。

边喝茶边赏花。

足疗馆。

男厕尿桶设计。

小心思，小而美

花露休闲农场打造玻璃花屋，是为了让旅客在用餐时可以一边看花一边不受苍蝇干扰。为了不受坏天气的影响，他说，“会有室内发展区，利用枯树及蝴蝶兰的结合，做出不用户外广场也能室内看花的地方。”

偷偷告诉你，来这必打卡的景点，便是这里的男厕，因为你万万没想到会有可爱的造型小便斗等着你，而且有不少新人会来这里拍婚纱照。

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陈基能喜欢开发新事物，后来更开启了自己的休闲农场之路。

【新峰农场】109夜的葡萄故事

走进位于台中市新社区的新峰农场，一串串巨峰葡萄在暖暖阳光照射下，像是一颗颗发亮着的黑珍珠呈现眼前，仿佛在向你打招呼。这时候我也想不计形象的大口吃下又黑又扎实的巨峰葡萄。你看，来这里逛果园的小孩，都按捺不住嘴巴，大口大口吃起葡萄。

种植葡萄已有四十多年经验的陈荣雄说，每当有旅客初访葡萄园却不懂如何采摘葡萄时，老板总会不厌其烦为旅客讲解及介绍。你们知道为什么吗？因为开放果园予不熟悉采摘的旅客是有风险的，每当看着自己一手一脚种出来的葡萄被破坏，对于农民来说是件非常心痛的事。为了避免葡萄掉满地，老板放下自己羞涩的一面，为旅客做全面的教育导览。

他说，从葡萄果实生长到成熟需要109天，过后你所尝到的巨峰葡萄一定是最美味的。

小孩都忍不住大口吃葡萄

又黑又扎实的巨峰葡萄。

孩子们，最美的葡萄要这样看。（图：星洲日报）

陈美燕：为葡萄园注入新点子

说起葡萄树下飨宴的启发，是源于一名穆斯林旅客，当时那名穆斯林旅客逛着果园觉得疲惫时，便随性拿起一块长布铺在草地上，席地而坐的野餐起来。看到这一幕开始有了新的想法，为了让爸爸的果农转型，陈美燕便向爸爸提出葡萄树下吃美食的概念，一来可以让客人逗留果园的时间长一些，增添新趣味。

陈美燕说，起初开始做田野野餐特别艰难，除了要考量厨师厨房等问题，还有食材方面坚持使用自家农作去料理，这样一来便能让每位客人感受到新峰农场的人情味。

在这里你可以体验采摘葡萄之余，还可以享受在葡萄树下品尝创意料理，像这种浪漫情节，无需看韩剧，来新峰农场一次让你满足。

陈荣雄：新峰葡萄园很漂亮。

陈美燕为葡萄园注入新点子，协助爸爸的农场转型。

葡萄树下飨宴的主菜。（图：星洲日报）

【祥语有机农场】爱上这杯茶

今天我品茶去，你问什么茶那么厉害？我说，这一家坚持用有机种植，甚至还为了这件事，与自己爸妈闹起无数次家庭革命。

祥语有机农场的老板刘向群拥有42年种植茶叶经验，他念过生物学，最喜欢生态平衡的种植方式，如天、地、人结合，这样的结合种出来的茶才会好喝，他常说你付出多少心思在土地上，这片土地就会回馈你想要的东西。

刘向群：我是个大笨蛋

说起有机种植，刘向群说，“我才是个大笨蛋”，有机茶叶本身生长不容易，因为没喷农药，产值也比较慢。过程花了5年，还闹出家庭革命，坚持不用农药，家里人都责怪说，“你疯了吗？难道不知道家等着你养吗？孩子呢，不用吃不用生活费啊？”刘向群说，这5年不容易，中间曾一度想放弃但又不甘心自己的心血泡汤。为了扛起家庭生计，他中途到外头打工赚钱。

学员认真采茶。

来祥语茗茶很舒心。

尝尝老板泡的茶。

妈妈疾病与客人一句话

记得有一次农场来了旅客，当时农场还没转型。这名新加坡游客问，你们家的茶叶是不是有机的？刘向群回答：不是！当时客人的第一反应就是不想买。这也让刘向群萌起种植有机茶叶的念头，而这一做就是14年。

说起早期爸妈种植茶叶有喷农药的习惯，记得有一年妈妈的脚不幸患病，为了探究妈妈患病原因，寻根究底，最后得知原来是农药造成妈妈的脚生病了。于是刘向群更坚信有机转型，唯有有机种植才能看见未来趋势。

祥语有机休闲农场种植的茶，包含金萱、红茶、乌龙、柚花绿茶、佛手、姜红茶等，这里的茶我都爱喝，因为它是有机栽种。

手工制作茶杯。

刘向群拥有42年种植茶叶经验。

祥语有机茶叶。