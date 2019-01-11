大马版“毛利”！马来小男生能与动物们“沟通” 著名儿童漫画书籍《森林王子》（The Jungle Book）中，那位能够与动物野兽们沟通的男主角“毛利”（Mowgli），竟然在大马也有一位？

14岁巫裔中二生苏克尔与水牛等动物亲密相处的照片，在网络上疯传，并获得多家媒体争相报道。（马新社照片）

（登嘉楼·瓜拉登嘉楼11日讯）著名儿童漫画书籍《森林王子》（The Jungle Book）中，那位能够与动物野兽们沟通的男主角“毛利”（Mowgli），竟然在大马也有一位？

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来自登嘉楼的14岁巫裔中二生苏克尔（Mohd Syukur Khamis）与水牛等动物亲密相处的照片，在网络上疯传，并获得多家媒体争相报道。

苏克尔受访时表示，自己其实并不懂得任何让动物听懂他说话的奇异能力，但他自小便习惯和这些饲养动物很好地相处、“沟通”。

“有些人就猜想我有没有法力。可能是因为我已经习惯和它们相处，从小它们便知道谁是主人，也听懂我说话。但实际上我不只是和水牛亲近，我父亲养的牛、羊和鹅，我也和它们很亲近。”

苏克尔提到，和他比较亲近的动物就会被命名，像是 Awang、Wahab、Saat等。而这些动物们可以和他很好地沟通，就像人类，甚至有些从小就和他一起睡觉。

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“有一只和我很亲密的羊叫做Saat。它出生三天后，羊妈妈便死去了，我每天就负责喂奶和照顾它，也和它一起在家里睡。照片中和我关系很好的水牛叫做Awang，它已经死去了。”

苏克尔说，他的理想是要当一名饲养员。