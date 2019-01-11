森州金群利篮队称王封后·李典和438万重赏篮队 李典和直言，改革需要很多资金，2018年，金群利集团共投资了800万令吉在推动森州篮运，包括奖赏。

森美兰金群利篮球队与一众嘉宾分享三连霸兼双料冠军喜悦。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉11日讯）森美兰金群利篮球队唱丰收，球队上下重重有赏，奖励总值438万6000令吉，包括9间公寓单位及现金奖，过个胖嘟嘟的大肥年！

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随着日前在第六十届元首杯篮球赛中勇夺冠军，森州金群利男子队写下三连霸历史，而女子队也在阔别51年后赢得冠军，让森州篮运更上一层楼。

森阔别60年再夺男女双冠

这也是森美兰阔别60年后再次夺得男女双冠。

金群利集团副执行董事主席兼森篮总永久名誉顾问拿督李典和今晚在2018年度森美兰篮总之夜——“称王封后，锋芒再现”晚宴上，作出重赏宣布。

在元首杯夺冠的男子队当中，其中9名有份缔造三连冠历史的球员及2名教练，每人获奖励一间价值28万令吉的公寓单位，其中10人另有1万令吉现金奖，其余的4名球员获奖励7万令吉。

至于女子组，12名球员各获奖励7万令吉。除了元首杯之外，金群利集团也奖赏了在另3项赛事中交出佳绩的球员。

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金群利投资800万推动篮运

第六十届大马篮总/金群利元首杯全国男女篮球锦标赛季军队12名球员，每人获奖励1万令吉；第二十四届大马篮总杯（非华裔）全国篮球锦标赛冠军队12名球员，则每人获奖励5000令吉；第五十四届大马篮总17岁及以下青少年男女篮球锦标赛冠军队12名球员，每人获奖励3000令吉。

李典和直言，改革需要很多资金，2018年，金群利集团共投资了800万令吉在推动森州篮运，包括奖赏。

出席的嘉宾有李典和母亲刘岳婵、夫人拿汀杨翠莲、大马篮总总会长代表谢铁文、大马篮总秘书长兼森篮总会长拿督李银芳等人。

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