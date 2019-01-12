谢富年：让孩子读华校· 友族了解华语重要性 布先喜州华小董事长丹斯里谢富年表示，虽然他不精通华文，但他意识到华语已逐渐成为世界语言，就如英语一样，这也是为何连非华裔家庭都开始把孩子送进华校就读。

众嘉宾主持剪彩仪式。左起是依斯干达、哈斯尼、阿兹米、郑立慷、李官仁、诺米、阿末法依沙；右起是阿末安南、哈丽扎、邓银峰、萧志远、廖永明、谢富年。（图：星洲日报）

（霹雳·怡保11日讯）布先喜州华小董事长丹斯里谢富年表示，虽然他不精通华文，但他意识到华语已逐渐成为世界语言，就如英语一样，这也是为何连非华裔家庭都开始把孩子送进华校就读。

广告

“喜州华小不仅有华裔学子，许多其他族群的学生都曾昂首走过本校礼堂，且非华裔家长也深深了解到掌握华语的重要性，更意识到掌握这个强势语言将有助于他们的孩子将来在高度竞争的世界里取得成功。”

谢富年今午在布先喜州华小丹斯里谢富年博士行政楼开幕典礼致词时说，该校在过去超过一个世纪完成所赋予的使命，学校在历史长河里备受眷顾，一直以来都拥有一支强大、具有贡献精神及充满热忱的教师和行政团队，让万千学子受益。

致力创造更好学习环境

他说，他很高兴看到该校持续地茁壮成长，并致力于为学生们创造更好的学习环境。最新落成的3层楼校舍将设有一个更宽阔的教职员办公室、一间电脑室、更多的会议室及其他。

“我肯定这些设备将更有助于提升本校的教育，以及给予我们的孩子更好的求学体验。我也深信办教育应以非营利为前提，同时应让高素质的教育更易于获取和能力所及。”

他说，全马最大规模、以教育为主的社会企业“谢富年基金会”，至今已捐出总额超过2000万令吉，用以发展及提升国内多所学校。该基金会也颁发了多达4亿令吉的奖助学金给具备相关资格的学生，而他的目标是能在其人生中颁发出10亿令吉的奖助学金。

广告

出席者包括霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙及夫人拿汀斯里诺米、丹绒马林国会议员郑立慷、霹雳州教育局学校管理组主任阿兹米、北近打县教育局主任哈斯尼、布先喜州华小董事长丹斯里谢富年、校长萧志远、家协主席邓银峰、活动大会主席拿督李官仁、华都牙也警区主任阿末安南助理总监、华都牙也县议员廖永明、华都牙也县议会官员哈丽扎及拿督依斯干达。