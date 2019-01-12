刘伟强：部分受害者家属同意· 废死法案待呈国会 较早前，刘伟强在致词时也透露，其从小一同长大的堂/表弟在40年前17岁时被杀害，因此对于受害者家属的感受，他是能够理解的。

（吉隆坡11日讯）首相署部长拿督刘伟强透露，废除死刑相关法律的法案已在昨日完成，目前只是等候法案呈上国会。他表示，已有一些谋杀案受害者家属同意废死，让死囚继续被关押。

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“我会见部分受害者家属，让他们了解目前死刑不会马上执行的程序，因为有些人错误认为逮捕后就要对犯人施绞刑，以为过程很快速。”

他解释，从死囚被逮捕至执行死刑，需要经过漫长的法庭程序，如从被逮捕到带上推事庭申请延长扣留进行调查，直至正式控上高庭需要逾一年时间。若最终上诉至联邦法院，需要7至10年时间才会执行死刑。

解释死囚被关押情况

刘伟强今日出席在大马莫纳斯大学举行的探讨死刑论坛后向媒体说，死囚在这期间一直被关押，却不知道自己会不会被吊死，这是不公平的。

“我也有向他们（受害者家属）解释死囚被关押的情况，一些家属支持让死囚继续关押在监狱，还有一些家属要知道为何犯人要杀死其亲人，这个答案有时候会很困难。”

较早前，刘伟强在致词时也透露，其从小一同长大的堂/表弟在40年前17岁时被杀害，因此对于受害者家属的感受，他是能够理解的。

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他说，他也想知道答案，但是迄今他还不知道究竟凶手是谁。

“此前也曾与死者父母会面，告诉他们死者已逝我们得继续过正常生活，而我当了律师，直至今日成为部长。但要原谅很困难，我去过监狱亲自见证一名死囚被绞刑的过程，全程只需要15秒。

终身监禁会是更好替代

“我也问过很多受害者家属，杀了犯人是否解决所有问题，是否不再有痛苦？其实并不能。而我们的体制，终身监禁会是更好的废死替代。”

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询及政府要如何应对吉打州发生的杀害姐弟案或对废除死刑造成的舆论冲击，刘伟强说，此案两天前发生，目前应该做的是交由警方去调查，在完成调查报告后交由总检察署决定是否提控。

询及有专家认为处理批评元首案件，现有的法令已经足够，他说，相关案件是在煽动法令下被对付，而目前煽动法令是废除或修正，还在交由内政部处理中，包括是制定新法令或纳入在刑事法典条文中。

他也认为，网民不能随意公开批评元首案件相关人士的身分及资料，因为这将违反个人资料保护法令。



