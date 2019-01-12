山寨“狮身人面像”再遭投诉．拆除或改建“鹿头狮身” 这座山寨狮身人面像座落在石家庄市的河北长城文创园，身长约60米，高约20米。雕像在2014年建成，埃及文物部同年向联合国教科文组织申诉，强烈反对河北建造未经授权的狮身人面像全尺寸复制品。

山寨“狮身人面像”原貌。（梨视频片段截图）

（中国．河北12日讯）河北石家庄一座按照1：1比例仿造的山寨版“狮身人面像”，继2014年后再次遭埃及投诉，近日第二次需拆除。

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中国“梨视频”引述相关工作人员指，山寨狮身人面像拆除后，或会改建成“喷水鹿头狮身”。

这座山寨狮身人面像座落在石家庄市的河北长城文创园，身长约60米，高约20米。雕像在2014年建成，埃及文物部同年向联合国教科文组织申诉，强烈反对河北建造未经授权的狮身人面像全尺寸复制品。其后，山寨狮身人面像在2016年被拆至身首分离。

中国《观察者网》去年6月报道，“身首异处”的山寨狮身人面像已重新合体。埃及文物部其后表示，准备再向联合国教科文组织及中国外交部提出拆除要求。

“梨视频”周五报道，山寨狮身人面像因“在国际上侵权”，已再次被拆，并引述现场工作人员指，雕像之后或将改建为“喷水鹿头狮身”。

（香港明报综合）

山寨“狮身人面像”已再次被拆。（梨视频片段截图）