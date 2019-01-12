邱立本．从异域到故乡的曲折旅程 金三角是全球毒品的重要来源。这块位于泰国、缅甸与寮国的交界之处，是罂粟花的盛开之地，也是各路三山五岳人马暗中交锋的场域。

金三角是全球毒品的重要来源。这块位于泰国、缅甸与寮国的交界之处，是罂粟花的盛开之地，也是各路三山五岳人马暗中交锋的场域。但在二战之后，这曾经是中国内战延伸的江湖，掀起了多少腥风血雨，也缔造了有血有肉的传奇。

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当今中国“一带一路”的计划涵盖金三角一带，也吸引不少企业家开发新的创业天地。但回首前尘，有些当地的老人，还不能忘怀五六十年代的国军残部在这一带的足迹。

李弥、柳元麟、段希文等将军，率领国军部队在当地建立基地，本意是徐图反攻，但后来被苏联与几个小国在联合国提出控诉，指责侵犯主权。蒋介石最后只有含泪将数以十万计的残部调回台湾。

60年代台湾出版《异域》的奇书，就是记载这些在金三角一带活跃的国军残部，最后黯然降旗撤出的过程。在现实世界，也有部份军人继续留守，只是脱下军服，变为寻常百姓，在丛林与崇山峻岭之间艰苦图存，将异乡变为故乡，最后埋骨荒野。

这本书的作者就是台湾著名的作家柏杨。他本名郭衣洞，这系列的文章本来是在台北《自立晚报》连载，署名是“邓克保”，其实是用一位记者采访自金三角归来的国军的资料，以第一人称，写出战场的残酷，最后孤立无援，内外交困，而最痛苦是来自国际的政治炮火，将他们赶尽杀绝。

但即使在横逆之际，仍然是心怀故园，但无可奈何花落去，空余孤臣孽子的悲愤。

这些报章上的连载引起轰动，也引起台湾各方对金三角一带的好奇。那些流落在社会不同角落的金三角落难部队的退伍军人，重新被发掘出来。

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曾经在抗日战场上叱咤风云的将士，昔日在枪林弹雨中浴血奋战，如今却是在底层浮沉，成为被遗忘的一群。这本书虚实交织，成为最佳的小说读物，名扬全球华人社会。1999年，亚洲周刊选出“20世纪中文小说一百强”排行榜，《异域》排名是第三十五名。

80年代间，台湾对于流落在泰北和金三角的国军残部和他们的后裔，又重新燃起了兴趣。社会上发起了“送炭”运动，要对这些被遗忘的群体雪中送炭，柏杨也在1982年亲访他所写作的“异域”，第一次与那些孤军和他们的后裔见面，感慨系之。歌星费玉清、王杰等人也为他们作曲唱歌。

一些志工去中南半岛的荒郊野地，寻找这些被历史边缘化的人，关怀他们的后裔，甚至协助他们的新一代来到台湾升学，为历史的冷漠，找回了一丝人性的温暖。

不过，今天在金三角一带的炎黄子孙，早就面对另外一场战争的挑战。他们要远离毒品，抗拒毒品交易的巨大利润，而釜底抽薪之法，就是发展更多经济的机会，配合中国大陆当前“一带一路”的契机，参与产业链的一环。异域成为孤军后裔的故乡，但也和父辈当年的故乡再续前缘。金三角不相信眼泪，而是要追求生命的全新的视野，超越罂粟花世界的诱惑。