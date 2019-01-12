英超‧ 保级区4队大战‧红酒蓝鸟伺机逃命 英超第22轮将进行6场赛事，当中伯恩利、福尔罕、卡迪夫与哈德斯菲尔德之间将抓对厮杀，展开保级大战。

（伯恩利11日综合电）英超第22轮将进行6场赛事，当中伯恩利、福尔罕、卡迪夫与哈德斯菲尔德之间将抓对厮杀，展开保级大战。

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踏入2019年，“红酒”伯恩利渐渐摆脱上半季颓势，在联赛取得2连胜，因此冲出降级区，现以18分居第16名，主力门将波普也于上周末足总杯伤愈归队，令士气大振。此番坐镇主场的对手福尔罕现以14分居第19名，近3场1胜2败，当中上周末杯赛还意外不敌奥德汉姆。

虽然双方联赛首回合对决时，村民主场以4比2取得赛季首胜，但该队这赛季11场客场赛事仅2和9负，1胜难求，而伯恩利自1951年后联赛主场对福尔罕26场不败，应能顺利拿下3连胜。

而“蓝鸟”卡迪夫主场对阵哈德斯菲尔德，虽然主队上周末意外输给英甲球队吉灵厄姆吞下2连败，但哈德斯菲尔德已9连败，状态更糟糕，近6场主场对阵“爹利犬”全胜的“蓝鸟”或能乘机取胜重振旗鼓。

狐狸近期倾向锄强扶弱

另一支降级区球队南安普敦将客场对阵莱斯特，“圣战士”近5轮联赛2胜1和2负，当中曾打败阿申纳战平切尔西，状态不俗，但莱斯特也不遑多让，近4场联赛3胜，手下败将有切尔西、曼市和埃弗顿，现以31分高居第7名。不过近期“狐狸”连番输给卡迪夫和在足总杯遭英乙球队纽波特淘汰，似乎有些许“锄强扶弱”

倾向，或将成南安普敦抢分良机。

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另一边厢，这赛季主场10场仅胜2场水晶宫将主场迎来这赛季客场已取得13分的沃特福德的挑战，客场强势的“黄蜂”应能顺利从主场疲软的“老鹰”手中全取3分。