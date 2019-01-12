亚洲杯·澳洲保16强希望·中国2连胜出线 周五上演的亚洲杯足球赛，C组的中国凭藉武磊梅开二度以及于大宝建功下，以3比0轻取菲律宾，取得2连胜，提前锁定16强资格。

武磊（中）梅开二度率先中国大胜菲律宾，取得小组2连胜，提前出线。（图：美联社）

（阿布扎比11日综合电）周五上演的亚洲杯足球赛，C组的中国凭藉武磊梅开二度以及于大宝建功下，以3比0轻取菲律宾，取得2连胜，提前锁定16强资格。

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此役，中国是在第40分钟通过武磊禁区内右脚搓射远角破门，取得1比0领先。易边第66分钟，中国右侧利用自由球机会把球吊入禁区，武磊凌空扫射进球。第80分钟，中国开出右侧角球，替补出场第一次触球的于大宝轻松头球破门，连续2场进球，为球队锁定胜局。

当天，B组强旅澳洲凭藉麦克拉伦、吉安努以及马比尔进球下，以3比0大胜巴勒斯坦，取得赛事首胜，保住出线希望。

目前，除了2连胜的“黑马”约旦早早晋级淘汰赛，澳洲得1胜1负积3分升上第2，叙利亚和巴勒斯坦同样1和1负不胜，分列第3、4名。

澳洲在上半场第17分钟打破僵局，麦克拉伦在禁区内接到传中头球破门，1比0。这支前冠军很快在3分钟后扩大优势，伊孔诺米蒂斯传中，马比尔门前推射得手。

下半场直到第89分钟，澳洲左路制造传中机会，替补出场的吉安努抓住机会头球破门，帮助球队锁定胜局。

另外，作为亚洲第4档球队的约旦昨日竟然成为了本届赛会首支出线的队伍，他们成功以2比0击败叙利亚。

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泰国为东南亚打破胜荒而在A组，在首轮以1比4惨败印度的泰国在换帅后踢出更好的表现，以1比0战胜巴林反弹。同组另一仗，东道主阿联酋以2比0击败印度迎来反弹。

泰国成为首支在本届赛会获得胜利的东南亚球队（越南和菲律宾一同参赛）。另外，泰国也成功终结东南亚球队在亚洲杯决赛圈10连败的尴尬历史，为所有东南亚球队争回一口气。

在战罢两轮后，阿联酋1胜1平积4分居首、印度和泰国同样1胜1负积3分分列2、3，而1平1负的巴林积1分垫底。在这样的情况下，A组的出线形势变得扑朔迷离，就连巴林都还手握出线的希望。