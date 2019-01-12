黄婉玮．中国因素对东南亚政治发展的作用 东南亚的政治发展长期受宗教和民族两大因素制约，随着区域经济的作用不断深化，外部的因素逐渐也成为国内政策的方向标。

2019年4月17日将是印尼自1998年以来第4届的总统大选。东南亚金融危机引发印尼1998年“黑色五月”暴动，推翻苏哈多独裁的政权，实行第一届总统直接民选制。

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印尼和马来西亚虽有体制上的差异，在政治文化上却有共同点，这两个以穆斯林为主的国家在民主化进程中承受保守派势力对抗的压力，目前有趋向保守的现象。印尼总统佐科威在不久前宣布来自“伊斯兰学者理事会”的马鲁夫阿敏将成为他的副总统候选人，证实保守派势力在印尼受重视的程度，马来西亚近年来也经历各种宗教课题引起的政治争议，巫统溃败的因素之一正是保守的马来人接受捍卫土著利益的土著团结党作为权力替代。

东南亚的政治发展长期受宗教和民族两大因素制约，随着区域经济的作用不断深化，外部的因素逐渐也成为国内政策的方向标。东南亚向来受到大国对该地区的经济、政治及人文社会在体制建设方面的影响，早期是美国、日本及其他西方国家对东南亚的影响深厚，但从21世纪开始，中国、印度、俄罗斯随着经济崛起而趋向民族复兴的轨迹，由此也对东南亚国家的文化和政治有了一定的影响程度。

在殖民帝国主义的体制根植于东南亚以前，中国与印度的宗教文化与移民早已根植于东南亚的大陆和群岛。

东南亚曾经历漫长的殖民化，多元性的民族和宗教承受殖民体制下分而治之和隔离的统治，社群之间早已是离散的关系，故新的统治精英在成立新国家后用各种手段实行同化或统一不同的民族和宗教之社会。另一方面，殖民帝国归还主权后，仍在影响该地区的政治秩序和国防安全，一直到今天，美国和日本依然保持在东南亚社会的影响力，一份有关亚洲公民的调查显示，菲律宾的社会仍相信“十年后对亚洲事务最有影响力的国家”会是美国。不过，大部份的东南亚国家都知道中国的势力不容小觑。

东盟成员国承认中国在区域经济的作用力，并且积极的参与一带一路的战略活动，并非是刻意的奉承大国，而是客观的认识亚洲国家终有一天可为区域新秩序做主，从中摆脱西方民主在政治发展上的制约。中国是最有潜力的大国，与其争锋的是印度，至于东盟共同体要在实现区域秩序重建的主导力也未必不可能，但，大家同时感知中国虽对东南亚无直接的体制干预，可其对外扩大经济实力的战略已经间接发挥政治的影响力。

发展中国家大多以经济政策为国家发展的主体，从而建立了牢固的政治权力结构。多国自从深化与中国的经济合作后，中国在国内形成一种制约政治的因素，导致一些国家的选举课题总是将中国牵扯进去，正如马来西亚与印尼的大选，国内的执政党都想利用中国经济的效益为政绩，反对党则都以中国移民和劳动力侵占当地市场利益作为指控政府安排不当的证据。

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马来西亚的大选显示执政党打出的“中国牌”适得其反，批评中国投资的反对党反而成了大赢家，如此说来，印尼的执政党必当引以为鉴，尽可能去掉“中国因素”才能应对保守派的挑战，但保守的反对势力应该不会放弃“反华言论”，反而牵扯中国以期获得和马来西亚同样的选举结果。